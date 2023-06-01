Ракитич став найкращим гравцем фіналу Ліги Європи

Іван Ракитич святкує перемогу над "Ромою". Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Хорватського півзахисника іспанської "Севільї" Івана Ракитича визнано найкращим футболістом фіналу Ліги Європи. Ветеран отримав найвищий бал серед усіх гравців поєдинку.

Лідер "нервіонців" провів на полі понад дві години, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Віцекапітан "Севільї" Іван Ракитич впевнено відіграв фінал Ліги Європи. Досвідченого півзахисника визнано найкращим гравцем протистояння з "Ромою" за версією аналітичного порталу WhoScored. "Севілья" здобула свій сьомий трофей Кубка УЄФА/Ліги Європи.

"Севілья" виграла Лігу Європи. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Внесок Ракитича у перемогу

У першому таймі хорват програв єдиноборство Крістанте в центрі поля, після чого "Рома" розпочала атаку, яка призвела до голу у ворота Ясіна Буну. Однак це була одна із нечисленних помилок ветерана у матчі.

Іван Ракитич був лідером "Севільї" з першої до останньої хвилини на полі. Він влучив у штангу воріт "Роми" наприкінці першого тайму та впевнено реалізував пенальті у післяматчевій серії. Хорват отримав оцінку 8,1. Він удруге у кар'єрі виграв Лігу Європи. Півзахисник разом із "Севільєю" перемагав у цьому турнірі у сезоні 2013/2014.

У сезоні 2022/2023 Ракитич зіграв у Лізі Європи дев'ять матчів, у яких зробив дві результативні передачі. У Ла-Лізі на його рахунку 31 поєдинок, забитий гол та три асисти.

Нагадаємо, тенісистка Ангеліна Калініна пояснила, чому не виступає за збірну України.

Дружина Олександра Усика показала романтичне побачення із боксером.

Дружина Олександра Зінченка показала зворушливе сімейне фото.

"Челсі" вже шукає новий клуб для Михайла Мудрика.

Аргентинець Ліонель Мессі не поїде до "Барселони" і вибере інший клуб.

Тенісист Новак Джокович постраждав у Косово : спортсмену "виправлять" обличчя.