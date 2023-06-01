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Мендилибар рассказал, останется ли в "Севилье"

1 июня 2023 02:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мендилибар рассказал, останется ли в "Севилье"
Тренер "Севильи" празднует победу. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер испанской "Севильи" Хосе Луис Мендилибар с трудом нашел слова для оценки игры своей команды в финале Лиги Европы. Наставник поблагодарил футболистов за мастерство и самоотдачу. 

Мендилибар заявил, что мечтает сохранить должность тренера испанской команды, сообщает Marca

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Хосе Луис Мендилибар в 62 года стал самым старшим победителем Лиги Европы. Маурицио Сарри в 2019-м году было 60 лет, когда он выиграл этот трофей с "Челси". 

Севилья — Рома
Мендилибар не сдержал слез после матча. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Исторический финал

Дон Хосе, как называют его в Испании, помог "Севилье" в седьмой раз победить в финале Лиги Европы. Он стал третьим тренером "нервионцев" в сезоне. Два с половиной месяца назад Мендилибар не мог даже мечтать о таком успехе. 

"Это был блестящий финал, но очень тяжелый матч. Даже сейчас сложно расслабиться. "Севилья" плохо начала поединок, но затем нашла свою игру. До самого финального свистка ситуация часто менялась то в нашу сторону, то в сторону "Ромы", — рассказал Хосе Луис Мендилибар.

Будущее в "Севилье"

Тренер испанской команды подтвердил, что на тренировке игроки отрабатывали действия при пенальти. Он похвалил голкипера Ясина Буну, который был признан "Игроком матча" по версии УЕФА. 

"Монтьель должен был пробить пенальти пятым, но мы изменили это решение и не ошиблись. Его хладнокровие и мастерство нашего вратаря помогли одержать победу. Я просто счастлив. Не знаю, останусь ли тренером "Севильи", но мне бы этого хотелось. С моей стороны не будет никаких сомнений", — заявил Мендилибар. 

Напомним, полузащитник Иван Ракитич был признан лучшим игроком матча по версии WhoScored. 

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