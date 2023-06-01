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Менділібар розповів, чи залишиться у "Севільї"

1 червня 2023 02:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Менділібар розповів, чи залишиться у "Севільї"
Тренер "Севільї" святкує перемогу. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер іспанської "Севільї" Хосе Луїс Менділібар насилу знайшов слова для оцінки гри своєї команди у фіналі Ліги Європи. Наставник подякував футболістам за майстерність та самовіддачу.

Менділібар заявив, що мріє зберегти посаду тренера іспанської команди, повідомляє Marca.

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Хосе Луїс Менділібар у 62 роки став найстаршим переможцем Ліги Європи. Мауріціо Саррі у 2019-му році було 60 років, коли він виграв цей трофей із "Челсі".

Севілья - Рома
Менділібар не стримав сліз після матчу. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Історичний фінал

Дон Хосе, як називають його в Іспанії, допоміг "Севільї" всьоме перемогти у фіналі Ліги Європи. Він став третім тренером "нервіонців" у сезоні. Два з половиною місяці тому Менділібар не міг навіть мріяти про такий успіх.

"Це був блискучий фінал, але дуже важкий матч. Навіть зараз складно розслабитися. "Севілья" погано розпочала поєдинок, але потім знайшла свою гру. До самого фінального свистка ситуація часто змінювалася то в наш бік, то у бік "Роми", — розповів Хосе Луїс Менділібар.

Майбутнє у "Севільї"

Тренер іспанської команди підтвердив, що на тренуванні гравці відпрацьовували дії під час пенальті. Він похвалив голкіпера Ясіна Буну, якого визнали "Гравцем матчу" за версією УЄФА.

"Монтьєль мав пробити пенальті п'ятим, але ми змінили це рішення і не помилилися. Його холоднокровність та майстерність нашого воротаря допомогли здобути перемогу. Я просто щасливий. Не знаю, чи залишусь тренером "Севільї", але мені б цього хотілося. З мого боку. не буде жодних сумнівів", — заявив Менділібар.

Нагадаємо, півзахисника Івана Ракитича визнано найкращим гравцем матчу за версією WhoScored.

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