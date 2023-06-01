Моурінью викинув медаль і розповів, чи залишиться у "Ромі"

Жозе Моурінью знімає медаль. Фото: REUTERS/John Sibley

Головний тренер італійської "Роми" Жозе Моурінью не вважає заслуженим на поразку своєї команди у фіналі Ліги Європи. Римляни поступилися "Севільї" в серії пенальті з рахунком 1:4.

Основний час матчу завершився нічиєю 1:1, нагадує Marca.

Читайте також:

Жозе Моурінью вперше програв фінал єврокубкового турніру. До матчу проти "Севільї" він двічі перемагав у Лізі чемпіонів та Лізі Європи, а також виграв дебютний розіграш Ліги Конференцій.

Гравці "Роми" втішають Жозе Моурінью. Фото: REUTERS/John Sibley

Критика суддівства

Під час церемонії нагородження на фіналі Ліги Європи-2023 португальський тренер одразу зняв срібну медаль віцечемпіона турніру. Фахівець підійшов до однієї з трибун та кинув медаль уболівальникам. В інтерв'ю журналістам Моурінью розкритикував суддівство бригади Ентоні Тейлора.

"Я казав, що ми поїдемо з Будапешта зі щитом або на щиті. Можна визнати, що ми мертві. Команда справді дуже втомилася. Морально ми не подаємо ознак життя.

Це несправедлива поразка. Суддівська бригада дозволила собі багато спірних рішень, які вплинули на результат матчу. Ламелу мали видалити з поля. Тоді він не пішов би бути пенальті", — розповів Жозе Моурінью.

Відхід з "Роми"

Крім цього, португальський тренер відповів на запитання про своє майбутнє. Його сватають до французького "ПСЖ", який активно виявляє інтерес до досвідченого наставника.

"Вже завтра на мене чекає відпустка. Клуби зі мною не пов'язувалися, але мною цікавилися у збірній Португалії. Я пообіцяв власникам "Роми" повідомити, якщо мені надійде хороша пропозиція", — додав Жозе Моурінью.

Нагадаємо, півзахисника Івана Ракитича визнано найкращим гравцем матчу за версією WhoScored.

Хосе Луїс Менділібар прокоментував перемогу "Севільї" у фіналі Ліги Європи.