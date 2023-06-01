Модрич готовий піти з "Реалу" заради нового виклику в кар'єрі

Лука Модрич у матчі за "Реал". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич може залишити "Реал" цього літа. На титулованого півзахисника чекають у Саудівській Аравії.

Модрич має намір знову возз'єднатися з Роналду в одній команді, повідомляє Diario.

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Інвестиційний фонд Саудівської Аравії продовжує спроби зібрати у місцевому чемпіонаті зірок світового футболу. Лука Модрич теж отримав вигідну пропозицію приєднатися до одного з клубів в Ер-Ріяді.

Модрич бореться за м'яч. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Пропозиція для Модрича

37-річний півзахисник мадридського "Реала" може розпочати новий сезон у Саудівській Аравії. Лука Модрич отримав пропозицію, від якої не зміг відмовитися. Хорват уже повідомив керівництво "королівського клубу" про бажання покинути "Сантьяго Бернабеу".

Контракт Модрича з "Реалом" розрахований до літа 2023 року. У Саудівській Аравії гравцю запропонували угоду на три сезони із зарплатою 120 млн євро за рік. Він ухвалив рішення про зміну клубу.

Разом із Лукою Модричем до Саудівської Аравії вирушить і форвард "Реала" Карім Бензема. У цій країні вже грає Кріштіану Роналду, який захищає кольори клубу "Аль-Наср". Аргентинець Ліонель Мессі теж отримав вигідну пропозицію з Ер-Ріяду.

Лука Модрич виступає за "Реал" із 2012-го року. У сезоні 2022/2023 хорватський півзахисник відіграв за мадридську команду 51 поєдинок у всіх турнірах. На його рахунку шість забитих м'ячів та стільки ж результативних передач.

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