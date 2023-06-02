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Цуренко в третьому колі Ролан Гаррос: Девіс завершила матч через травму

2 червня 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Цуренко в третьому колі Ролан Гаррос: Девіс завершила матч через травму
Цуренко впевнено пройшла американку. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська тенісистка Леся Цуренко (WTA, 66) у другому колі французського турніру Ролан Гаррос обіграла Лорен Девіс з США (WTA, 52) 6:3, 1:0. Американка не змогла продовжувати зустріч у другому сеті через пошкодження.

Подробиці зустрічі в матеріалі Новини.LIVE.

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Це була друга зустріч тенісисток — до цього Леся Девіс не програвала. За годину на корті українка реалізувала 5 із десяти брейк-поінтів та 1 раз помилилася при подачі. Американка двічі подала навиліт і зробила 3 брейки. 

Лорен під час матчу зверталася до лікаря, а на старті другого сета відмовилася продовжувати боротьбу через травму. Суперниця українки після рахунку 4:3 у першому сеті зверталася по допомогу до фізіо, вказуючи на проблеми в ділянці живота, і потім покинула корт. Після відновлення гри Девіс програла три гейми поспіль і вирішила знятися з матчу.

Цуренко вчетверте в кар'єрі зіграє в третьому колі Ролан Гаррос. У 2018 році українці вдалося дійти до стадії 1/8 фіналу, в якій вона зустрічалася з Гарбіньє Мугурусою і провела лише два гейми, після чого відмовилася від продовження боротьби через травму стегна.

Цуренко vs Андреєску

У третьому колі Цуренко проведе матч із представницею Канади Б'янкою Андреєску (№42 WTA), яка у другому колі обіграла Емму Наварро. Раніше Леся та Б'янка двічі грали між собою, в обох випадках перемогу здобула українка. Раніше найкращим результатом канадки на "Ролан Гаррос" був вихід у третій раунд у 2019 та 2022 році.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна у третьому колі RG-2023 зіграє проти росіянки Анна Блінкової, яка у трьох сетах переграла Каролін Гарсію (WTA, 5). Відзначимо, що Світоліна та Блінкова минулого тижня зустрічалися у фіналі турніру у Страсбурзі. Тоді Еліна перемогла у двох партіях.

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