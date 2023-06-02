Трилер Умарова: в Одесі внаслідок стрілянини загинув відомий тренер та його дружина

Ймовірно саме спортсмен вчинив стрілянину. Фото: Юлія Браславська

Відомий тренер та президент Федерації пляжної боротьби Руслан Умаров загинув в лікарні після стрілянини. Внаслідок інциденту загинула його дружина та ще один чоловік, ймовірно, її охоронець.

Що стало причиною кривавої перестрілки, в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Це сталося 1 червня в день захисту дітей. В Одеській поліції повідомили, що близько п’ятнадцятої години внаслідок перестрілки загинула жінка. В кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля "BMW". Попередньо було встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях.

Причиною стрілянини став конфлікт між родичами. Фото: Юлія Браславська

Пізніше активіст Дем’ян Ганул розкрив, що загиблою стала дружина відомого тренера з боротьби Руслана Умарова та її охоронець Анатолій Арабаджі. Сам Умаров пішов з життя через кілька годин у лікарні, але за словами їх доньки вони вже рік не жили разом.

"Виявляється Олена не жила з Русланом більше року, він навмисно не давав розлучення, та постійно погрожував дружині з донькою. До сьогоднішнього інциденту були спроби нападу на жінку, тому вона найняла охоронця, який також сьогодні загинув. Як мені повідомила донька загиблої, ніякого коханця не було. Вони більше року жили окремо, кожен своїм життям, але батько постійно погрожував та не давав розлучення", — пише Ганул.

Руслан Умаров відомий тренер, який підготував першого за 10 років для України чемпіона Європи з вільної боротьби Василя Михайлова. Також він очолював федерацію пляжної боротьби.

Хто такий Арабаджі

Анатолій Арабаджі, охоронець який загинув у кареті швидкої. Анатолій колишній чоловік доцента кафедри адміністративного права в ОДУВСі підполковника Рудой Катерини.

Ганул додав, що в біографії Арабаджі є розбійний напад, який датується 17.11.2022. Посеред дня Арабаджі побив людину та викрав рюкзак з 40 тисячами доларів. Йому вручили підозру за ст. 187 Кримінального Кодексу України.

Також на момент вчинення вищеописаного злочину Арабаджі мешкав разом з лор-лікарем Анною Соколовою, яка працює у поліклініці МВС в Одесі.

Мессі заробить мільярд у новому клубі: "ПСЖ" прощається з аргентинцем.

Тенісистка Ангеліна Калініна пояснила, чому не виступає за збірну України.