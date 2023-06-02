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Триллер Умарова: в Одессе в результате стрельбы погиб известный тренер и его жена

2 июня 2023 07:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Триллер Умарова: в Одессе в результате стрельбы погиб известный тренер и его жена
Вероятно, именно спортсмен устроил стрельбу. Фото: Юлия Браславская
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Известный тренер и президент Федерации пляжной борьбы Руслан Умаров погиб в больнице после стрельбы . В результате инцидента погибла его жена и еще один муж, вероятно, ее охранник.

Что явилось причиной кровавой перестрелки, в материале Новини.LIVE.

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Это случилось 1 июня в день защиты детей. В Одесской полиции сообщили, что около пятнадцати часов в результате перестрелки погибла женщина. В карете скорой помощи скончался 30-летний водитель автомобиля BMW. Предварительно было установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между родственниками, находившимися в обоих автомобилях.

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Причиной стрельбы стал конфликт между родственниками. Фото: Юлия Браславская

Позже активист Демьян Ганул раскрыл, что погибшей стала жена известного тренера по борьбе Руслана Умарова и его охранник Анатолий Арабаджи. Сам Умаров ушел из жизни через несколько часов в больнице, но, по словам их дочери, они уже год не жили вместе.

"Оказывается, Елена не жила с Русланом больше года, он намеренно не давал развод, и постоянно угрожал жене с дочерью. До сегодняшнего инцидента были попытки нападения на женщину, поэтому она наняла охранника, который также сегодня погиб. Как мне сообщила дочь погибшей, никакого любовника. не было. Они больше года жили отдельно, каждый своей жизнью, но отец постоянно угрожал и не давал развод", — пишет Ганул.

Руслан Умаров известен тренер, который подготовил первого за 10 лет для Украины чемпиона Европы по вольной борьбе Василия Михайлова. Также он возглавлял федерацию пляжной борьбы.

Кто такой Арабаджи

Анатолий Арабаджи, охранник погибший в карете скорой. Анатолий бывший муж доцента кафедры административного права в ОГУВД подполковника Рудой Екатерины.

Гануд добавил, что в биографии Арабаджи есть разбойное нападение, которое датируется 17.11.2022. Арабаджи избил человека и похитил рюкзак, где было 40 тысяч долларов. Ему вручили подозрение по ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Также на момент совершения вышеописанного преступления Арабаджи жил вместе с лор-врачом Анной Соколовой, работающей в поликлинике МВД в Одессе. 

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