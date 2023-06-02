Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мудрик откровенно обратился к болельщикам arrow

Мудрик откровенно обратился к болельщикам

2 июня 2023 14:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик откровенно обратился к болельщикам
Михаил Мудрик с другом Максом Таловеровым. Фото: instagram.com/mmudryk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик отреагировал на слухи о возможном уходе из "Челси". Молодой игрок собирается бороться за место в основе лондонской команды. 

Мудрик обратился к болельщикам на своей странице в Instagram

Читайте также:

В январе 2023 года карьера Михаила Мудрика резко изменилась. Молодой футболист перешел из донецкого "Шахтера" в английский "Челси". У полузащитника не получилось сразу же стать важным футболистом для лондонской команды. 

Слова Мудрика 

Во второй половине сезона 2022/2023 украинский футболист сыграл 15 поединков за "Челси", в которых сделал две результативные передачи. Он оказался в составе "синих" не в лучшее время для команды. Игровой кризис привел к тому, что "Челси" впервые за долгие годы не выступит в еврокубках. 

Instagram Михаила Мудрика
Сообщение Мудрика. Скриншот instagram.com/mmudryk10/

Однако Мудрик не унывает. Он обратился к болельщикам и поблагодарил за поддержку. Футболист заверил, что ценит людей, которые всегда готовы его подбодрить. Михаил акцентировал внимание на том, что не собирается сдаваться. Он написал, что рано или поздно добьется успеха в "Челси". 

Напомним, известный тренер и президент Федерации пляжной борьбы Руслан Умаров погиб в больнице после стрельбы

Футболист сборной Украины Виктор Цыганков может заменить лидера дортмундской "Боруссии". 

Теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему не выступает за сборную Украины.

Дэвид Бекхэм в ярости уволил бывшего партнера по "Манчестер Юнайтед". 

Арбитра Марциняка могут отстранить от судейства в финале ЛЧ из-за скандала с расизмом. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас