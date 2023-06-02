Мудрик откровенно обратился к болельщикам

Михаил Мудрик с другом Максом Таловеровым. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик отреагировал на слухи о возможном уходе из "Челси". Молодой игрок собирается бороться за место в основе лондонской команды.

Мудрик обратился к болельщикам на своей странице в Instagram.

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В январе 2023 года карьера Михаила Мудрика резко изменилась. Молодой футболист перешел из донецкого "Шахтера" в английский "Челси". У полузащитника не получилось сразу же стать важным футболистом для лондонской команды.

Слова Мудрика

Во второй половине сезона 2022/2023 украинский футболист сыграл 15 поединков за "Челси", в которых сделал две результативные передачи. Он оказался в составе "синих" не в лучшее время для команды. Игровой кризис привел к тому, что "Челси" впервые за долгие годы не выступит в еврокубках.

Сообщение Мудрика. Скриншот instagram.com/mmudryk10/

Однако Мудрик не унывает. Он обратился к болельщикам и поблагодарил за поддержку. Футболист заверил, что ценит людей, которые всегда готовы его подбодрить. Михаил акцентировал внимание на том, что не собирается сдаваться. Он написал, что рано или поздно добьется успеха в "Челси".

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