Мудрик відверто звернувся до вболівальників

Михайло Мудрик із другом Максом Таловеровим. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Футболіст збірної України Михайло Мудрик відреагував на чутки про можливий відхід з "Челсі". Молодий гравець має намір боротися за місце в основі лондонської команди.

Мудрик звернувся до вболівальників на своїй сторінці в Instagram.

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У січні 2023 року кар'єра Михайла Мудрика різко змінилася. Молодий футболіст перейшов із донецького "Шахтаря" до англійського "Челсі". Півзахиснику не вдалося відразу ж стати важливим футболістом для лондонської команди.

Слова Мудрика

У другій половині сезону 2022/2023 український хавбек зіграв 15 поєдинків за "Челсі", у яких зробив дві результативні передачі. Він опинився у складі "синіх" не найкращий час для команди. Ігрова криза призвела до того, що "Челсі" вперше за довгі роки не виступить у єврокубках.

Повідомлення Мудрика. Скріншот instagram.com/mmudryk10/

Однак Мудрик не сумує. Він звернувся до вболівальників та подякував за підтримку. Футболіст запевнив, що цінує людей, які завжди готові його підбадьорити. Михайло наголосив на тому, що не збирається здаватися. Він написав, що рано чи пізно досягне успіху в "Челсі".

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