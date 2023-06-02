Бекхэм в ярости уволил бывшего партнера по "Манчестер Юнайтед"
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм безжалостно уволил своего друга и в прошлом партнера по "Манчестер Юнайтед" Фила Невилла с должности главного тренера "Интер Майами". В последнее время результаты команды, которой владеет Бекхэм, ухудшились.
Бекхэм прокомментировал увольнение Невилла на странице "Интер Майами" в Twitter.
Под руководством Фила Невилла "Интер Майами" проиграл 10 из 15 матчей и занимает последнее место в Восточной конференции. Команда не набрала ни одного очка в четырех последних поединках MLS, но все еще участвуют в Открытом кубке США.
Реакция Бекхэма на поражения
Поражение "Интер Майами" со счетом 0:1 дома от "Нью-Йорк Ред Буллз" стало "последней каплей", после которой 48-летний Бекхэм решил уволить своего бывшего товарища по "Манчестер Юнайтед".
"Фил внес реальный вклад в культуру нашего клуба своими лидерскими качествами и тренерскими знаниями. Иногда в футболе нам приходится принимать очень трудные решения. Этот как раз тот случай. К сожалению, мы чувствуем, что пришло время для перемен", — написал Дэвид Бекхэм.
Одним из поводов для увольнения Фила Невилла могла стать его реакция на вопрос журналиста после недавнего поражения от "Орландо". Англичанин буквально набросился на представителя прессы и требовал от него уважения.
Пока не известно, кто заменит Фила Невилла на посту главного тренера "Интер Майами", цвета которой защищает украинский полузащитник Сергей Кривцов.
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