Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бекхэм проигнорировал первый футбольный трофей сына arrow

Бекхэм проигнорировал первый футбольный трофей сына

12 мая 2023 09:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бекхэм проигнорировал первый футбольный трофей сына
Ромео вместе с отцом Дэвидом и мамой Викторией. Фото: instagram.com/romeobeckham/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм завоевал свой первый футбольный трофей. Ромео стал обладателем молодежного Кубка английской Премьер-лиги. 

Звездная семья сдержанно отреагировала на успех сына, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Молодежный состав "Брентфорда" стал обладателем Кубка АПЛ. В этом турнире принимали участие дублирующие составы английских клубов.

Ромео Бекхэм остался на скамейке запасных в финальном поединке. Его партнеры по команде одержали победу над "Блэкберном" со счетом 2:1. Ромео выложил на своей странице в социальной сети фотографию с церемонии награждения, а вот его отец Дэвид и мать Виктория никак не прокомментировали это событие. Это кажется странным, учитывая тот факт, что Бекхэмы освещают в соцсетях любое семейное достижение. 

Ромео Бекхэм
Ромео Бекхэм с чемпионским кубком. Фото: instagram.com/romeobeckham/

Карьера Ромео 

Средний сын Дэвида Бекхэма занимался в академии лондонского "Арсенала", но считается выпускником "Интера Майами". Он перешел в "Брентфорд" в январе 2023 года на правах аренды. Предполагалось, что Ромео будет выступать за молодежную команду до конца текущего сезона. 

В настоящее время не известно, собирается ли руководство "пчел" предлагать Ромео Бекхэму полноценный контракт. Молодой футболист выступает на позиции форварда. Его ориентировочная стоимость составляет 50 тысяч евро. 

Напомним, украинец Виктор Цыганков может перейти из "Жироны" в более сильную команду.

Защитник Александр Зинченко может не сыграть больше ни одного матча за лондонский "Арсенал". 

Голкипер Андрей Лунин может продолжить карьеру в "Роме" под руководством Жозе Моуринью. 

Жена Криштиану Роналду оказалась в центре скандала из-за откровенного купальника. 

Мирча Луческу уступит место тренера "Динамо" наставнику из Польши. 

Жена Александра Усика попрощалась с мужем и покинула Украину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас