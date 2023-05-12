Бекхэм проигнорировал первый футбольный трофей сына

Ромео вместе с отцом Дэвидом и мамой Викторией. Фото: instagram.com/romeobeckham/

Средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм завоевал свой первый футбольный трофей. Ромео стал обладателем молодежного Кубка английской Премьер-лиги.

Звездная семья сдержанно отреагировала на успех сына, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ромео Бекхэм остался на скамейке запасных в финальном поединке. Его партнеры по команде одержали победу над "Блэкберном" со счетом 2:1. Ромео выложил на своей странице в социальной сети фотографию с церемонии награждения, а вот его отец Дэвид и мать Виктория никак не прокомментировали это событие. Это кажется странным, учитывая тот факт, что Бекхэмы освещают в соцсетях любое семейное достижение.

Ромео Бекхэм с чемпионским кубком. Фото: instagram.com/romeobeckham/

Карьера Ромео

Средний сын Дэвида Бекхэма занимался в академии лондонского "Арсенала", но считается выпускником "Интера Майами". Он перешел в "Брентфорд" в январе 2023 года на правах аренды. Предполагалось, что Ромео будет выступать за молодежную команду до конца текущего сезона.

В настоящее время не известно, собирается ли руководство "пчел" предлагать Ромео Бекхэму полноценный контракт. Молодой футболист выступает на позиции форварда. Его ориентировочная стоимость составляет 50 тысяч евро.

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