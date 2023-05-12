Лунин будет выступать в команде Моуринью

Жозе Моуринью указывает на трансферную цель "Ромы". Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах молодого футболиста заинтересована столичная "Рома".

Моуринью внес украинца в список потенциальных трансферов "волков", сообщает Fichajes.net.

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Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью хочет укрепить несколько позиций в команде во время летнего трансферного окна. Португальский наставник заинтересован в приглашении 24-летнего вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина.

Интерес со стороны "Ромы"

В сезоне 2022/2023 Лунин сыграл за мадридскую команду 12 матчей, в четырех из них не пропустил ни одного гола. Украинец защищал ворота "Реала" в Ла Лиге, Кубке Испании и на Клубном чемпионате мира.

"Реал" хотел бы сохранить Лунина в составе, но готов сдать Андрея в аренду на следующий сезон. "Рома" готова взять голкипера на любых условиях, но предложит мадридцам полноценный выкуп контракта Лунина. Ориентировочная стоимость трансфера составляет 15 млн евро.

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