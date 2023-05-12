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Лунин будет выступать в команде Моуринью

12 мая 2023 08:29
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Лунин будет выступать в команде Моуринью
Жозе Моуринью указывает на трансферную цель "Ромы". Фото: REUTERS/Alberto Lingria
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Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах молодого футболиста заинтересована столичная "Рома". 

Моуринью внес украинца в список потенциальных трансферов "волков", сообщает Fichajes.net.

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Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью хочет укрепить несколько позиций в команде во время летнего трансферного окна. Португальский наставник заинтересован в приглашении 24-летнего вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина. 

Интерес со стороны "Ромы"

В сезоне 2022/2023 Лунин сыграл за мадридскую команду 12 матчей, в четырех из них не пропустил ни одного гола. Украинец защищал ворота "Реала" в Ла Лиге, Кубке Испании и на Клубном чемпионате мира. 

"Реал" хотел бы сохранить Лунина в составе, но готов сдать Андрея в аренду на следующий сезон. "Рома" готова взять голкипера на любых условиях, но предложит мадридцам полноценный выкуп контракта Лунина. Ориентировочная стоимость трансфера составляет 15 млн евро. 

Напомним, украинец Виктор Цыганков может перейти из "Жироны" в более сильную команду.

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