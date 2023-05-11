Лунин получит еще один шанс проявить себя в "Реале"

Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: УНИАН

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может выйти на поле в поединке чемпионата Испании. Соперником мадридского "Реала" станет "Хетафе".

Карло Анчелотти даст шанс резервистам "королевского клуба", сообщает Marca.

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Мадридский "Реал" примет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" скромный "Хетафе" в матче 34-го тура испанской Ла Лиги. Наставник "бланкос" Карло Анчелотти собирается выпустить на поле резервный состав. В основе не выйдет никто из тех футболистов, которые были задействованы в первом поединке полуфинала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити" (1:1).

Шанс для Лунина

"Реал" сохраняет исключительно математические шансы на завоевание чемпионского титула в Испании. Мадридцы отстают от "Барселоны" на 14 очков. Но подопечным Анчелотти нельзя расслабляться, если они хотят вернуться на второе место, где сейчас расположился "Атлетико".

"Хетафе" умеет отбирать очки у "Реала". За четыре последних очных матча "бланкос" сумел одержать только две победы над этим соперником. Сложно представить, что будет забивать за "Реал" в отсутствии Бензема, Винисиуса и других игроков основы.

Зато в ворота вернется Андрей Лунин. В сезоне 2022/2023 украинец только в одной Ла Лиге отыграл за "Реал" 630 минут. Помимо этого молодой голкипер помог мадридцам завоевать главный трофей на Клубном чемпионате мира, он выходил на поле в рамках Кубка Испании.

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