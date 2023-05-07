Лунин выиграл с "Реалом" первый Кубок Испании за 9 лет и помог команде Цыганкова

Мадридский "Реал" стал 20-кратным обладателем Кубка Испании. Фото: Twitter/Seputar Real Madrid

Украинский вратарь Андрей Лунин стал победителем Кубка Испании в составе мадридского "Реала". Правда, для этого украинцу даже не понадобилось выходить на поле, а вот у "Жироны" Виктора Цыганкова теперь лучшие шансы на попадание в еврокубки.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Таким образом, "Реал" впервые с 2014 года выиграл Кубок Испании. В этом столетии это только третий трофей для мадридцев. В общем это двадцатый титул для "сливочных". Больше имеют "Атлетик" (23) и "Барселона" (31).

REAL MADRID WIN THE COPA DEL REY FOR THE 20TH TIME 🏆 pic.twitter.com/Wj7sCUvp1s — B/R Football (@brfootball) May 6, 2023

Мадридский клуб стал 20-кратным обладателем этого трофея. "Реал" 40 раз выходил в финал Кубка — 20 побед, 20 поражений. "Бланкос" занимают третье место по количеству побед.

Проигрыш "Осасуны" в финале может сыграть на руку "Жирони". Теперь седьмое место в Ла Лиге даст команде путевку в Лигу конференций. Именно команда Виктора Цыганкова сейчас занимает эту позицию.

Будут ли еще трофеи Лунина в Мадриде

Лунин весь матч провел на скамейке для запасных. 24-летний украинец отыграл лишь в одном матче Кубка Испании в этом сезоне - 1/16 финала против "Касереньо" (1:0). В общей сложности в нынешнем сезоне он провел 12 матчей (13 пропущенных голов, в 4-х матчах Андрей сумел удержать ворота на замке).

После нескольких неудачных матчей Лунин близок к переходу в другой испанский клуб "Вильярреал", занимающий 5-е место в испанской Ла Лиге, что позволяет команде пробиться в Лигу Европы.

В то же время "Марсель" уступил "Лансу" со счетом 2:1 в игре в борьбе за второе место. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл 76 минут.

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