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Лунін виграв з "Реалом" перший Кубок Іспанії за 9 років та допоміг команді Циганкова

7 травня 2023 09:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Лунін виграв з "Реалом" перший Кубок Іспанії за 9 років та допоміг команді Циганкова
Мадридський "Реал" став 20-разовим володарем Кубку Іспанії. Фото: Twitter/Seputar Real Madrid
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український воротар Андрій Лунін став переможцем Кубка Іспанії у складі мадридського "Реала". Щоправда, для цього українцю навіть не знадобилось виходити на поле, а от у "Жирони" Віктора Циганкова тепер кращі шанси на потрапляння до єврокубків.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE

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Таким чином "Реал" вперше з 2014 року виграв Кубок Іспанії. У цьому столітті це лише третій трофей для мадридців. Загалом це двадцятий титул для "вершкових". Більше мають "Атлетік" (23) та "Барселона" (31).

Мадридський клуб став 20-кратним володарем цього трофею. "Реал" 40 разів виходив у фінал Кубка — 20 перемог, 20 поразок. "Бланкос" посідають третє місце за кількістю перемог.

Програш "Осасуни" у фіналі може зіграти на руку "Жироні". Тепер сьоме місце у Ла Лізі дасть команді путівку до Ліги конференцій. Саме команда Віктора Циганкова зараз посідає цю позицію.

Чи будуть ще трофеї Луніна в Мадриді

Лунін весь матч провів на лаві для запасних. 24-річний українець відіграв лише в одному матчі Кубка Іспанії цього сезону – 1/16 фіналу проти "Касереньйо" (1:0). Загалом у нинішньому сезоні він провів 12 матчів (13 пропущених голів, у 4-х матчах Андрій зумів втримати ворота на замку).

Після кількох невдалих матчів Лунін близький до переходу в інший іспанський клуб "Вільярреал", який посідає 5-те місце в іспанській Ла Лізі, а це дозволяє команді пробитися до Ліги Європи.

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