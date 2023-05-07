Лунін виграв з "Реалом" перший Кубок Іспанії за 9 років та допоміг команді Циганкова

Мадридський "Реал" став 20-разовим володарем Кубку Іспанії. Фото: Twitter/Seputar Real Madrid

Український воротар Андрій Лунін став переможцем Кубка Іспанії у складі мадридського "Реала". Щоправда, для цього українцю навіть не знадобилось виходити на поле, а от у "Жирони" Віктора Циганкова тепер кращі шанси на потрапляння до єврокубків.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE

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Таким чином "Реал" вперше з 2014 року виграв Кубок Іспанії. У цьому столітті це лише третій трофей для мадридців. Загалом це двадцятий титул для "вершкових". Більше мають "Атлетік" (23) та "Барселона" (31).

REAL MADRID WIN THE COPA DEL REY FOR THE 20TH TIME 🏆 pic.twitter.com/Wj7sCUvp1s — B/R Football (@brfootball) May 6, 2023

Мадридський клуб став 20-кратним володарем цього трофею. "Реал" 40 разів виходив у фінал Кубка — 20 перемог, 20 поразок. "Бланкос" посідають третє місце за кількістю перемог.

Програш "Осасуни" у фіналі може зіграти на руку "Жироні". Тепер сьоме місце у Ла Лізі дасть команді путівку до Ліги конференцій. Саме команда Віктора Циганкова зараз посідає цю позицію.

Чи будуть ще трофеї Луніна в Мадриді

Лунін весь матч провів на лаві для запасних. 24-річний українець відіграв лише в одному матчі Кубка Іспанії цього сезону – 1/16 фіналу проти "Касереньйо" (1:0). Загалом у нинішньому сезоні він провів 12 матчів (13 пропущених голів, у 4-х матчах Андрій зумів втримати ворота на замку).

Після кількох невдалих матчів Лунін близький до переходу в інший іспанський клуб "Вільярреал", який посідає 5-те місце в іспанській Ла Лізі, а це дозволяє команді пробитися до Ліги Європи.

Водночас "Марсель" поступився "Лансу" з рахунком 2:1 у грі в боротьбі за друге місце. Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі та відіграв 76 хвилин.

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