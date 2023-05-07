Маліновський та "Марсель" розчарували у вирішальній грі з "Лансом"
У рамках 34 туру французької Ліги 1 "Марсель" поступився "Лансу" з рахунком 2:1 у грі в боротьбі за друге місце. Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі та відіграв 76 хвилин.
Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.
Цей матч був одним із ключових у боротьбі за срібло Чемпіонату Франції. Сильніше розпочав "Марсель", навіть Маліновський пробував пробивати з дальної дистанції.
Після скасованого через фол гола форварда Алексіса Санчеса гості сильно здали, чим й скористався "Ланс". Секо Фофана вивів свою команду вперед, а Лої Опенда подвоїв перевагу.
Провансальці зуміли лише скоротити перевагу до одного гола наприкінці, проте цього будо недостатньо.
Середня оцінка
Руслан Маліновський вийшов на поле у старті, проте результативними діями відзначитись не зумів. Гравець пішов із поля на 76-й хвилині.
⏱ 76’ | #RCLOM 2️⃣-0️⃣— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 6, 2023
➡️ @dimpayet17 🇫🇷
⬅️ @malinovskyi18 🇺🇦 pic.twitter.com/J81ig44geb
Портал WhoScored поставив півзахиснику "Марселя" 6.5 бали. Це середня оцінка у команді.
Статистика українця у цій грі: 76 хвилин xG 0.11, xA 0.17, 3 удари (0 площина воріт, 2 повз ворота, 1 заблокований), 44 торкання м'яча, 24 передачі (20 точних, 83%), 6 спроб дриблінгу (3 успішних), 2 фоли, 1 зароблений фол, 13 втрат, 1 створений момент, 2 навіси (1 успішний).
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