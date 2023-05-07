Малиновский и "Марсель" разочаровали в решающей игре с "Лансом"

Руслан снова провел неудачный матч. Фото: Twitter/OM_Officiel

В рамках 34 тура французской Лиги 1 "Марсель" уступил "Лансу" со счетом 2:1 в игре в борьбе за второе место. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл 76 минут.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Этот матч был одним из ключевых в борьбе за серебро Чемпионата Франции. Сильнее начал "Марсель", а Малиновский пробовал пробивать с дальней дистанции.

После отмененного из-за фола гола форварда Алексиса Санчеса гости сильно сдали, чем и воспользовался "Ланс". Секо Фофана вывел свою команду вперед, а Лои Опенда удвоил преимущество.

Провансальцы сумели лишь сократить преимущество до одного гола в конце, однако этого было недостаточно.

Средняя оценка

Руслан Малиновский вышел на поле в старте, однако результативными действиями отличиться не сумел. Игрок ушел с поля на 76-й минуте.

Портал WhoScored поставил полузащитнику "Марселя" 6.5 балла. Это средняя оценка в команде.

Статистика украинца в этой игре: 76 минут xG 0.11, xA 0.17, 3 удара (0 плоскость ворот, 2 мимо ворот, 1 заблокирован), 44 касания мяча, 24 передачи (20 точных, 83%), 6 попыток дриблинга (3 успешных), 2 фола, 1 заработанный фол, 13 потерь, 1 созданный момент, 2 навеса (1 успешный).

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