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Лунін отримає ще один шанс проявити себе у "Реалі"

11 травня 2023 14:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін отримає ще один шанс проявити себе у "Реалі"
Андрій Лунін у збірній України. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може вийти на поле у поєдинку чемпіонату Іспанії. Суперником мадридського "Реалу" стане "Хетафе".

Карло Анчелотті дасть шанс резервістам "королівського клубу", повідомляє Marca.

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Мадридський "Реал" прийматиме на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" скромний "Хетафе" у матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги. Наставник "бланкос" Карло Анчелотті має намір випустити на поле резервний склад. В основі не вийде ніхто з тих футболістів, які були задіяні у першому поєдинку півфіналу Ліги чемпіонів проти англійського "Манчестер Сіті" (1:1).

Шанс для Луніна

"Реал" зберігає винятково математичні шанси на завоювання чемпіонського титулу в Іспанії. Мадридці відстають від "Барселони" на 14 очок. Але підопічні Анчелотті не можуть розслаблятися, якщо вони хочуть повернутися на друге місце, де зараз розташувався "Атлетіко".

"Хетафе" вміє відбирати очки у "Реала". За чотири останні очні матчі "бланкос" зумів здобути лише дві перемоги над цим суперником. Важко уявити, що забиватиме за "Реал" без Бензема, Вінісіуса та інших гравців основи.

Натомість у ворота повернеться Андрій Лунін. У сезоні 2022/2023 українець лише в одній Ла Лізі відіграв за "Реал" 630 хвилин. Крім цього, молодий голкіпер допоміг мадридцям завоювати головний трофей на Клубному чемпіонаті світу, він виходив на поле в рамках Кубка Іспанії.

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