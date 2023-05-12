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Лунін виступатиме в команді Моурінью

12 травня 2023 08:29
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Лунін виступатиме в команді Моурінью
Жозе Моурінью вказує на трансферну мету "Роми". Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Воротар збірної України Андрій Лунін може продовжити кар'єру в італійській Серії А. У послугах молодого футболіста зацікавлена столична "Рома".

Моурінью вніс українця до списку потенційних трансферів "вовків", повідомляє Fichajes.net.

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Головний тренер італійської "Роми" Жозе Моурінью хоче зміцнити кілька позицій у команді під час літнього трансферного вікна. Португальський наставник зацікавлений у запрошенні 24-річного воротаря мадридського "Реала" Андрія Луніна.

Інтерес з боку "Роми"

У сезоні 2022/2023 Лунін зіграв за мадридську команду 12 матчів, у чотирьох із них не пропустив жодного голу. Українець захищав ворота "Реала" у Ла-Лізі, Кубку Іспанії та на Клубному чемпіонаті світу.

"Реал" хотів би зберегти Луніна у складі, але готовий здати Андрія в оренду наступного сезону. "Рома" готова взяти голкіпера за будь-яких умов, але запропонує мадридцям повноцінний викуп контракту Луніна. Орієнтовна вартість трансферу складає 15 млн євро.

Нагадаємо, українець Віктор Циганков може перейти з "Жирони" до сильнішої команди.

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