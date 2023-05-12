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Бекхем проігнорував перший футбольний трофей сина

12 травня 2023 09:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бекхем проігнорував перший футбольний трофей сина
Ромео разом із батьком Девідом та мамою Вікторією. Фото: instagram.com/romeobeckham/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Середній син Девіда та Вікторії Бекхем завоював свій перший футбольний трофей. Ромео став володарем молодіжного Кубка англійської Прем'єр-ліги.

Зіркова родина стримано відреагувала на успіх сина, повідомляє портал Новини LIVE.

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Ромео Бекхем залишився на лаві запасних у фінальному поєдинку. Його партнери по команді здобули перемогу над "Блекберном" з рахунком 2:1. Ромео виклав на своїй сторінці у соціальній мережі фотографію з церемонії нагородження, а от його батько Девід та мати Вікторія ніяк не прокоментували цю подію. Це здається дивним з огляду на той факт, що Бекхеми висвітлюють у соцмережах будь-яке сімейне досягнення.

Ромео Бекхем
Ромео Бекхем із чемпіонським кубком. Фото: instagram.com/romeobeckham/

Кар'єра Ромео

Середній син Девіда Бекхема займався в академії лондонського "Арсеналу", але вважається випускником "Інтера Маямі". Він перейшов у "Брентфорд" у січні 2023 року на правах оренди. Передбачалося, що Ромео виступатиме за молодіжну команду до кінця цього сезону.

Наразі не відомо, чи збирається керівництво "бджіл" пропонувати Ромео Бекхему повноцінний контракт. Молодий футболіст виступає на позиції форварда. Його орієнтовна вартість складає 50 тисяч євро.

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