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Болельщики "Ромы" напали на семью арбитра Тейлора, который судил финал Лиги Европы

2 июня 2023 11:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Болельщики "Ромы" напали на семью арбитра Тейлора, который судил финал Лиги Европы
Энтони Тейлор во время матча. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский арбитр Энтони Тейлор и его семья столкнулись с группой болельщиков "Ромы" в аэропорту Будапешта после поражения итальянской команды от "Севильи" в финале Лиги Европы. Рефери пришлось пережить "несколько тревожных минут". 

Служба безопасности аэропорта спасла семью Тейлора от неприятностей, сообщает Sky Sports

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Разозленные болельщики "Ромы" буквально преследовали арбитра Энтони Тейлора и его семью в аэропорту Будапешта. Небольшая группа фанов, в которой были даже женщины, оскорбляли британца и его семью, бросали в них бутылки и стулья. 

Энтони Тейлор
Игроки "Ромы" спорят с арбитром. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

"Мы потрясены необоснованными и отвратительными оскорблениями в адрес Энтони и его семьи, когда он пытается вернуться домой после судейства финала Лиги Европы. Продолжим оказывать полную поддержку Энтони и его семье", — отреагировали на происшествие в УЕФА. 

Полиция Будапешта задержала одного гражданина Италии, причастного к инциденту. В отношении его возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве.

Моуринью спровоцировал скандал

Поведение болельщиков "Ромы" спровоцировала не только работа Энтони Тейлора на финале Лиги Европы, но и скандальные высказывания главного тренера команды Жозе Моуринью. Португалец обвинил судейскую бригаду в непрофессионализме и указал несколько эпизодов матча, в которых, по его мнению, арбитр ошибся. 

УЕФА ждет отчета судей о матче, прежде чем решить, надо ли штрафовать Моуринью за его поведение и высказывания. 

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