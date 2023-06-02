Болельщики "Ромы" напали на семью арбитра Тейлора, который судил финал Лиги Европы
Английский арбитр Энтони Тейлор и его семья столкнулись с группой болельщиков "Ромы" в аэропорту Будапешта после поражения итальянской команды от "Севильи" в финале Лиги Европы. Рефери пришлось пережить "несколько тревожных минут".
Служба безопасности аэропорта спасла семью Тейлора от неприятностей, сообщает Sky Sports.
Разозленные болельщики "Ромы" буквально преследовали арбитра Энтони Тейлора и его семью в аэропорту Будапешта. Небольшая группа фанов, в которой были даже женщины, оскорбляли британца и его семью, бросали в них бутылки и стулья.
"Мы потрясены необоснованными и отвратительными оскорблениями в адрес Энтони и его семьи, когда он пытается вернуться домой после судейства финала Лиги Европы. Продолжим оказывать полную поддержку Энтони и его семье", — отреагировали на происшествие в УЕФА.
Полиция Будапешта задержала одного гражданина Италии, причастного к инциденту. В отношении его возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве.
Моуринью спровоцировал скандал
Поведение болельщиков "Ромы" спровоцировала не только работа Энтони Тейлора на финале Лиги Европы, но и скандальные высказывания главного тренера команды Жозе Моуринью. Португалец обвинил судейскую бригаду в непрофессионализме и указал несколько эпизодов матча, в которых, по его мнению, арбитр ошибся.
УЕФА ждет отчета судей о матче, прежде чем решить, надо ли штрафовать Моуринью за его поведение и высказывания.
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