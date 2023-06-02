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Уболівальники "Роми" напали на сім'ю арбітра Тейлора, який судив фінал Ліги Європи

2 червня 2023 11:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Уболівальники "Роми" напали на сім'ю арбітра Тейлора, який судив фінал Ліги Європи
Ентоні Тейлор під час матчу. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський арбітр Ентоні Тейлор та його родина зіткнулися із групою вболівальників "Роми" в аеропорту Будапешта після поразки італійської команди від "Севільї" у фіналі Ліги Європи. Рефері довелося пережити "кілька тривожних хвилин".

Служба безпеки аеропорту врятувала сім'ю Тейлора від неприємностей, повідомляє Sky Sports.

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Розлючені вболівальники "Роми" буквально переслідували арбітра Ентоні Тейлора та його родину в аеропорту Будапешта. Невелика група фанів, у якій були навіть жінки, ображали британця та його родину, кидали в них пляшки та стільці.

Ентоні Тейлор
Гравці "Роми" сперечаються з арбітром. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

"Ми вражені необґрунтованими та огидними образами на адресу Ентоні та його родини, коли він намагається повернутися додому після суддівства фіналу Ліги Європи. Пропонуємо надавати повну підтримку Ентоні та його родині", — відреагували на подію в УЄФА.

Поліція Будапешта затримала одного громадянина Італії, причетного до інциденту. Наразі стосовно нього порушено кримінальну справу за звинуваченням у хуліганстві.

Моурінью спровокував скандал

Поведінка вболівальників "Роми" спровокувала не лише робота Ентоні Тейлора на фіналі Ліги Європи, а й скандальні висловлювання головного тренера команди Жозе Моурінью. Португалець звинуватив суддівську бригаду у непрофесіоналізмі та вказав кілька епізодів матчу, в яких, на його думку, арбітр помилився.

УЄФА чекає звіту суддів про матч, перш ніж вирішити, чи треба штрафувати Моурінью за його поведінку та висловлювання.

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