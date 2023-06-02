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Бекхем розлютився та звільнив колишнього партнера по "Манчестер Юнайтед"

2 червня 2023 12:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бекхем розлютився та звільнив колишнього партнера по "Манчестер Юнайтед"
Бекхем на прийомі у Короля Чарльза ІІІ. Фото: Reuters/Jonathan Brady
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній півзахисник збірної Англії Девід Бекхем безжально звільнив свого друга і в минулому партнера з "Манчестер Юнайтед" Філа Невіла з посади головного тренера "Інтер Маямі". Останнім часом результати команди, якою володіє Бекхем, погіршали.

Бекхем прокоментував звільнення Невілла на сторінці "Інтер Маямі" у Twitter.

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Під керівництвом Філа Невіла "Інтер Маямі" програв 10 із 15 матчів і посідає останнє місце у Східній конференції. Команда не набрала жодного очка у чотирьох останніх поєдинках MLS, але все ще беруть участь у Відкритому кубку США.

Філ Невілл
Філ Невілл під час матчу. Фото: Reuters/Sam Navarro

Реакція Бекхема на поразки

Поразка "Інтер Маямі" з рахунком 0:1 вдома від "Нью-Йорк Ред Буллз" стала "останньою краплею", після якої 48-річний Бекхем вирішив звільнити свого колишнього товариша з "Манчестер Юнайтед".

"Філ зробив реальний внесок у культуру нашого клубу своїми лідерськими якостями та тренерськими знаннями. Іноді у футболі нам доводиться приймати дуже важкі рішення. Цей якраз той випадок. На жаль, ми відчуваємо, що настав час для змін", — написав Девід Бекхем.

Одним із приводів для звільнення Філа Невіла могла стати його реакція на запитання журналіста після нещодавньої поразки від "Орландо". Англієць буквально накинувся на представника преси та вимагав від нього поваги.

Поки не відомо, хто замінить Філа Невілла на посаді головного тренера "Інтер Маямі", кольори якої захищає український півзахисник Сергій Кривцов.

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