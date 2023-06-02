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Марциняка могут отстранить от судейства в финале ЛЧ из-за скандала с расизмом

2 июня 2023 13:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Марциняка могут отстранить от судейства в финале ЛЧ из-за скандала с расизмом
Шимон Марциняк во время матча. Фото: REUTERS/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный польский футбольный арбитр Шимон Марциняк оказался замешан в скандале, который может отрицательно повлиять на его карьеру. Судью могут отстранить от работы на финале Лиги чемпионов-2023. 

Марциняка обвиняют в ксенофобии и расизме, сообщает The Gurdian

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Английский "Манчестер Сити" и миланский "Интер" 10 июня встретятся в финале Лиги чемпионов. На матч назначена бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марциняком. Однако 42-летнего рефери могут заменить. 

Скандал с Марциняком 

В конце мая рефери принял участие в конференции, которую организовал польский бизнесмен и политик Славомир Метцен. Он является главой ультраправой партии "Новая надежда". 

Шимон Марциняк
Марциняк спорит с Винисиусом. Фото: REUTERS/Carl Recine

После новости об участии Марциняка в конференции польского судью начали обвинять в гомофобии и расизме. Ее неоднократно обвиняли в расизме и гомофобии. Организация "Never Again" сразу же написала обращение в УЕФА. Вполне вероятно, Марциняк будет отстранен от работы в финале Лиги чемпионов-2023. До этого случая репутация у арбитра была идеальной. В конце прошлого года он судил финал Кубка Мира-2022. 

Польский арбитр уже ответил на обвинения. Марциняк отметил, что всегда ставил на первое место честную игру и уважение к другим людям. Он отрицает обвинения в расовой нетерпимости и антисемитизме и заверяет, что является приверженцем мира и справедливости.

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