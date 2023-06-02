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Марциняка можуть усунути від суддівства у фіналі ЛЧ через скандал із расизмом

2 червня 2023 13:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Марциняка можуть усунути від суддівства у фіналі ЛЧ через скандал із расизмом
Шимон Марциняк під час матчу. Фото: REUTERS/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий польський футбольний арбітр Шимон Марциняк виявився замішаним у скандалі, який може негативно вплинути на його кар'єру. Суддю можуть усунути від роботи на фіналі Ліги чемпіонів-2023.

Марциняка звинувачують у ксенофобії та расизмі, повідомляє The Gurdian.

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Англійський "Манчестер Сіті" та міланський "Інтер" 10 червня зустрінуться у фіналі Ліги чемпіонів. На матч призначено бригаду арбітрів на чолі з поляком Шимоном Марциняком. Проте 42-річного рефері можуть замінити.

Скандал із Марциняком

Наприкінці травня рефері взяв участь у конференції, яку організував польський бізнесмен та політик Славомір Метцен. Він є головою ультраправої партії "Нова надія".

Шимон Марціняк
Марциняк сперечається з Вінісіусом. Фото: REUTERS/Carl Recine

Після новини про участь Марциняка у конференції польського суддю почали звинувачувати у гомофобії та расизмі. Її неодноразово звинувачували у расизмі та гомофобії. Організація "Never Again" одразу ж написала звернення до УЄФА. Цілком імовірно, Марциняка буде відсторонено від роботи у фіналі Ліги чемпіонів-2023. До цього випадку репутація арбітра була ідеальною. Наприкінці минулого року він судив фінал Кубка Світу-2022.

Польський арбітр уже відповів на звинувачення. Марциняк зазначив, що завжди ставив на перше місце чесну гру та повагу до інших людей. Він заперечує звинувачення в расовій нетерпимості та антисемітизмі та запевняє, що є прихильником миру та справедливості.

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