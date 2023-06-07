Ф'юрі отримає нову пропозицію від Усика: коли відбудеться бій
Боксер Олександр Усик все ще розраховує зустрітися на рингу з Тайсоном Ф'юрі. Команда британця отримає чергову пропозицію українського чемпіона.
Поєдинок Усика з Ф'юрі може відбутися наприкінці цього року, повідомляє Boxing Scene.
У квітні 2023 року мав пройти бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Проте команди Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика так і не змогли домовитися про умови контракту на поєдинок. І все ж таки це протистояння може відбутися.
Новий шанс побачити бій Усика з Ф'юрі
Нещодавно український чемпіон підписав контракт із промоутерською компанією Skills Challenge. Саме вона і має організувати поєдинок із Ф'юрі. Усик не хоче завершувати кар'єру у боксі без шансу зібрати разом усі пояси.
Промоутер українця Олександр Красюк заявив, що команда Ф'юрі найближчим часом отримає вигідний контракт на двобій з Усиком. Після цього британець вже не зможе відступити та заявити, що його щось не влаштовує.
"Він повинен або погодитися, або відмовитися. У першому випадку на нас на всіх чекає головний боксерський бій останніх років. Чергова відмова Ф'юрі негативно позначиться на його репутації", — пояснив Олександр Красюк.
Промоутер упевнений, що британцю доведеться прийняти виклик Усика. Інакше його не зрозуміють уболівальники, і тоді Тайсон Ф'юрі має звільнити пояс за версією WBC і піти на пенсію.
Олександр Усик може провести одразу два бої у 2023 році. Наприкінці літа йому доведеться вийти на ринг і воювати з Даніелем Дюбуа, претендентом на один із чемпіонських поясів українця.
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