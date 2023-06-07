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Ф'юрі отримає нову пропозицію від Усика: коли відбудеться бій

7 червня 2023 09:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ф'юрі отримає нову пропозицію від Усика: коли відбудеться бій
Олександр Усик на тренуванні. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Боксер Олександр Усик все ще розраховує зустрітися на рингу з Тайсоном Ф'юрі. Команда британця отримає чергову пропозицію українського чемпіона.

Поєдинок Усика з Ф'юрі може відбутися наприкінці цього року, повідомляє Boxing Scene.

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У квітні 2023 року мав пройти бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Проте команди Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика так і не змогли домовитися про умови контракту на поєдинок. І все ж таки це протистояння може відбутися.

Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі під час бою з Чісорою. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Новий шанс побачити бій Усика з Ф'юрі

Нещодавно український чемпіон підписав контракт із промоутерською компанією Skills Challenge. Саме вона і має організувати поєдинок із Ф'юрі. Усик не хоче завершувати кар'єру у боксі без шансу зібрати разом усі пояси.

Промоутер українця Олександр Красюк заявив, що команда Ф'юрі найближчим часом отримає вигідний контракт на двобій з Усиком. Після цього британець вже не зможе відступити та заявити, що його щось не влаштовує.

"Він повинен або погодитися, або відмовитися. У першому випадку на нас на всіх чекає головний боксерський бій останніх років. Чергова відмова Ф'юрі негативно позначиться на його репутації", — пояснив Олександр Красюк.

Промоутер упевнений, що британцю доведеться прийняти виклик Усика. Інакше його не зрозуміють уболівальники, і тоді Тайсон Ф'юрі має звільнити пояс за версією WBC і піти на пенсію.

Олександр Усик може провести одразу два бої у 2023 році. Наприкінці літа йому доведеться вийти на ринг і воювати з Даніелем Дюбуа, претендентом на один із чемпіонських поясів українця.

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