Усик рассказал, что хотел бы сделать с Путиным

Усик после победы над Джошуа. Фото: WBO

Чемпион мира по версиях WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что хотел бы сделать при встречи с президентом России Владимиром Путиным. Слова украинца очень не понравятся россиянам.

Усик хотел бы сделать так, чтобы Путин не выжил, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу KOLOSEUM.

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Усик сравнил президента России с черным пятном

По словам Усика, у него нет никаких эмоций в отношении Путина и при встрече он хотел бы его убить, но лучше было бы вообще не встречаться.

"Если бы у меня было оружие, я бы его убил, а если бы у меня не было оружия, я бы его задушил. Другого выхода нет... или я просто не хочу с ним встречаться. Потому что у меня к этому человеку нет никаких ощущений. Для меня это чёрное пятно", — сказал Усик.

Также Усик назвал империалистическими действия России в Украине и рассказал, что вся война завершится возвращением Симферополя.

Напомним, украинцу Михаилу Мудрику придется уйти из "Челси" из-за Гарри Кейна.

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