Усик уверен, что Украина вернет оккупированный Симферополь

Усик после победы над Джошуа. Фото: AA/ABACA

Чемпион мира по версиях WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о войне в Украине. Боксер уверен, что украинские войска зайдут в Крым.

Усик уверен, что ВСУ вернут его родной Симферополь, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу KOLOSEUM.

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Усик перед боем с Джошуа. Фото: Matchroom

Усик хочет вернуться в Крым

Украинский супертяжеловес не стал высказывать свое мнение на тему сроков окончания войны против России. При этом Александр высказал полную уверенность в победе Украины и возвращении оккупированного в 2014-м году Крыма.

"Я думаю, что вернусь. Я не думаю, я знаю, что мы вернемся в украинский Симферополь. Когда закончится война? Если бы я знал, то сказал бы. Сейчас трудно сказать. Я не знаю просто", — сказал Усик.

Также Усик обвинил Россию в попытке отобрать историю Украины и оккупировать всю страну.

По словам украинца, это империализм и признак отсутствия интеллекта у руководства России.

"Такой империализм, как у них, уже гнилой и воняет на весь мир, но они кричат, что они великие. У меня вообще нет понимания, откуда такая ненависть, сколько злобы к нам.

Мне кажется, там есть отсутствие мозгов. Я не хочу обижать людей, потому что я православный христианин. Но враг есть враг. С ним нужно поступать так, как он поступает. Но я их не понимаю. Мне кажется, у них нет сердца. Вообще нет. Это глубоко говоря, но сердец там нет. Если они радуются убийству детей, то какое там может быть сердце?" — отметил украинский боксер.

Отметим, что 26 августа Усик проведет в Польше бой против обязательного претендента по версии WBA Даниэля Дюбуа.

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