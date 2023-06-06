Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик уверен, что Украина вернет оккупированный Симферополь arrow

Усик уверен, что Украина вернет оккупированный Симферополь

6 июня 2023 15:10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик уверен, что Украина вернет оккупированный Симферополь
Усик после победы над Джошуа. Фото: AA/ABACA
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версиях WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о войне в Украине. Боксер уверен, что украинские войска зайдут в Крым.

Усик уверен, что ВСУ вернут его родной Симферополь, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу KOLOSEUM.

Читайте также:

Александр назвал поведение россиян в Украине империализмом и слабоумием.

Усик перед боем с Джошуа. Фото: Matchroom

Усик хочет вернуться в Крым

Украинский супертяжеловес не стал высказывать свое мнение на тему сроков окончания войны против России. При этом Александр высказал полную уверенность в победе Украины и возвращении оккупированного в 2014-м году Крыма.

"Я думаю, что вернусь. Я не думаю, я знаю, что мы вернемся в украинский Симферополь. Когда закончится война? Если бы я знал, то сказал бы. Сейчас трудно сказать. Я не знаю просто", — сказал Усик.

Также Усик обвинил Россию в попытке отобрать историю Украины и оккупировать всю страну.

По словам украинца, это империализм и признак отсутствия интеллекта у руководства России.

"Такой империализм, как у них, уже гнилой и воняет на весь мир, но они кричат, что они великие. У меня вообще нет понимания, откуда такая ненависть, сколько злобы к нам.

Мне кажется, там есть отсутствие мозгов. Я не хочу обижать людей, потому что я православный христианин. Но враг есть враг. С ним нужно поступать так, как он поступает. Но я их не понимаю. Мне кажется, у них нет сердца. Вообще нет. Это глубоко говоря, но сердец там нет. Если они радуются убийству детей, то какое там может быть сердце?" — отметил украинский боксер.

Отметим, что 26 августа Усик проведет в Польше бой против обязательного претендента по версии WBA Даниэля Дюбуа.

Напомним, украинцу Михаилу Мудрику придется уйти из "Челси" из-за Гарри Кейна.

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский может вернуться в итальянскую Серию А. 

В Новой Каховке затопило известный футбольный стадион: шокирующие фото. 

В четвертьфинале Ролан Гаррос Элина Свитолина играет с Ариной Соболенко. 

Забарный собрал Сидорчука, Буяльского и других "динамовцев": что придумал футболист.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас