Усик впевнений, що Україна поверне окупований Сімферополь

Усик після перемоги над Джошуа. Фото: AA/ABACA

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик висловився про війну в Україні. Боксер упевнений, що українські війська зайдуть до Криму.

Усик впевнений, що ЗСУ повернуть й його рідний Сімферополь, про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу KOLOSEUM.

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Вусик перед боєм з Джошуа. Фото: Matchroom

Усик хоче повернутися до Криму

Український суперважкоатлет не став висловлювати свою думку на тему термінів закінчення війни проти Росії. При цьому Олександр висловив повну впевненість у перемозі України та поверненні окупованого у 2014 році Криму.

"Я думаю, що повернуся. Я не думаю, я знаю, що ми повернемося до українського Сімферополя. Коли закінчиться війна? Якби я знав, то сказав би. Зараз важко сказати. Я не знаю просто", — сказав Усик.

Також Усик звинуватив Росію у спробі відібрати історію України та окупувати всю країну.

За словами українця, це імперіалізм та ознака відсутності інтелекту у керівництва Росії.

"Такий імперіалізм, як у них, уже гнилий і смердить на весь світ, але вони кричать, що вони великі. У мене взагалі немає розуміння, звідки така ненависть, скільки злості до нас.

Мені здається, там є відсутність мозку. Я не хочу кривдити людей, бо я православний християнин. Але ворог є ворог. З ним треба чинити так, як він робить. Але їх не розумію. Мені здається, вони не мають серця. Взагалі ні. Це глибоко кажучи, але сердець там нема. Якщо вони радіють убивству дітей, то яке там може бути серце?" — відзначив український боксер.

Зазначимо, що 26 серпня Усик проведе у Польщі бій проти обов'язкового претендента за версією WBA Даніеля Дюбуа.

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