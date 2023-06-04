Усик vs Фьюри: новый со-промоутер не может гарантировать украинцу бой с Тайсоном

Усик после подписания контракта с саудитами. Фото: instagram.com/alex.krassyuk

Амер Абдалла, директор промоутерской компании Skills Challenge Promotion, подтвердил планы по организации боксерского супертурнира в Саудовской Аравии, в рамках которого Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой за абсолютное чемпионство мира в супертяжелом весе. Также на шоу сразятся два бывших обладателя поясов Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер.

Саудовский инвестор рассказал о планах после подписания контракта с Усиком, сообщает boxing247.com.

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По словам Абдаллы, несмотря на наличие планов на супертурнир, они не могут гарантировать организацию поединка с Усика с Фьюри.

Одной из причин является тот факт, что 26 августа Усика ждет бой против обязательного претендента по версии WBA Даниэля Дюбуа. Также Фьюри планирует провести поединок в августе или сентябре. Обоим боксерам необходимо побеждать, чтобы затем подраться друг с другом.

"Я не могу вам гарантировать, что бой Усика и Фьюри состоится в декабре, потому что Александру еще предстоит встретиться с Дюбуа.

Фьюри также может подраться. Джошуа может встретиться с Уайлдером. Я скажу вам, что если все сложится так, как мы ожидаем, тогда увидим большой декабрьский кард", — сказал Абдалла после подписания контракта с украинцем.

По словам промоутера, они готовят для Фьюри очень хорошее предложение и если британец от него откажется, то бой с ним организовывать не будут.

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