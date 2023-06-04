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Усик vs Ф'юрі: новий співпромоутер не може гарантувати українцю бій з Тайсоном

4 червня 2023 14:22
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик vs Ф'юрі: новий співпромоутер не може гарантувати українцю бій з Тайсоном
Усик після підписання контракту із саудитами. Фото: instagram.com/alex.krassyuk
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Амер Абдалла, директор промоутерської компанії Skills Challenge Promotion, підтвердив плани з організації боксерського супертурніру в Саудівській Аравії, в рамках якого Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі проведуть бій за абсолютне чемпіонство світу у надважкій вазі. Також на шоу битимуться два колишні володарі поясів Ентоні Джошуа та Деонтей Вайлдер.

Саудівський інвестор розповів про плани після підписання контракту з Усиком, повідомляє boxing247.com.

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За словами Абдалли, попри наявність планів на супертурнір, вони не можуть гарантувати організацію поєдинку Усика з Ф'юрі.

Однією з причин є той факт, що 26 серпня Усика чекає бій проти обов'язкового претендента за версією WBA Даніеля Дюбуа. Також Ф'юрі планує провести поєдинок у серпні чи вересні. Обом боксерам необхідно перемагати, щоб потім побитися один із одним.

"Я не можу вам гарантувати, що бій Усика і Ф'юрі відбудеться в грудні, тому що Олександру ще доведеться зустрітися з Дюбуа.

Ф'юрі також може побитися. Джошуа може зустрітися із Вайлдером. Я скажу вам, що якщо все складеться так, як ми очікуємо, тоді побачимо великий грудневий кард", — сказав Абдалла після підписання контракту з українцем.

За словами промоутера, вони готують для Ф'юрі дуже хорошу пропозицію, і якщо британець від неї відмовиться, то бій з ним не організовуватимуть.

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