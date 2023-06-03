Белодед раскритиковала международную Федерацию после гибели юной дзюдоистки

Украинская спортсменка осуждает допущение россиян к соревнованиям. Фото: Instagram/dariabilodid7

Украинская дзюдоистка Дарья Билодед эмоционально раскритиковала международную федерацию дзюдо за допуск к соревнованиям россиян. Это произошло сразу после гибели своей юной коллеги Виктории Ивашко и ее матери.

Белодед задала международным функционерам риторический вопрос в Instagram Stories.

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"Сегодня стартует Гран-при в Душанбе, где примут участие дзюдоисты из России. Также сегодня в Киеве российская ракета убила юную дзюдоистку Викторию Ивашко и ее маму. IJF, вы уверены, что все делаете правильно?" – написала Белодед.

Белодид задала риторический вопрос перед IJF. Фото: скриншот

Смерть после первых медалей

Напомним, что в ночь на 1 июня российские кафиры в очередной раз обстреляли Киев. В результате атаки погибла 9-летняя дзюдоистка.

Об этом сообщил президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк . Он рассказал, что девочку зовут Виктория Ивашко, она несколько лет занималась дзюдо в спортивном клубе Judo Master, еще в минувшие выходные была на соревнованиях в Киеве, где одерживала свои первые победы и мечтала о больших достижениях.

"Тренер Вики говорит, это был невероятный ребенок, очень спокойный, смелый и жизнерадостный... но очередная атака российскими ракетами забрала девочку на небо. Со вчера, когда я узнал эту страшную новость, не могу найти себе места. Это очень болезненно для всей украинской семьи дзюдо" , - пишет президент федерации.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны оккупанты убили уже 483 ребенка.

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