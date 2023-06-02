Свитолина вырвала победу у россиянки Блинковой на Ролан Гаррос

Элина Свитолина празднует победу. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

В третьем раунде Открытого чемпионата Франции по теннису Элина Свитолина сыграла с Анной Блинковой. Россиянка навязала украинской спортсменке тяжелую борьбу.

Украинская спортсменка вырвала победу в очень сложном матче, сообщает портал Новини.LIVE.

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Это была вторая встреча Свитолиной с Блинковой за последние недели. Совсем недавно в финале грунтового турнира серии WTA 250 в Страсбурге украинка справилась с россиянкой в двух сетах всего за полтора часа.

Свитолина и Блинкова на Ролан Гаррос. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Драматический и тяжелый поединок

На этот раз игра соперниц продолжалась два часа и 18 минут. Блинкова мощно начала поединок и выиграла первый сет со счетом 6:2. В перерыве Свитолиной понадобилась помощь врачей — после игры она призналась, что плохо себя чувствовала.

Во втором сете украинка доминировала. В третьем шла равная, бескомпромиссная борьба. Свитолина добыла сложную победу благодаря на третьем матч-поинте. Развязка матча получилась драматической.

Ролан Гаррос. Третий круг одиночного разряда.

Женщины.

Элина Свитолина (Украина) — Анна Блинкова (Россия) — 2:6, 6:2, 7:5

Статистика матча Свитолиной и Блинковой. Скриншот YouTube

После игры Свитолина отказалась пожать сопернице руку, а болельщики на трибунах скандировали кричалки в пользу украинки. Это первый выход в четвертый круг на Мэйджоре для Свитолиной с 2020 года. В следующем раунде ей предстоит сыграть с россиянкой Дарьей Касаткиной.

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