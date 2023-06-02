Свитолина вырвала победу у россиянки Блинковой на Ролан Гаррос
В третьем раунде Открытого чемпионата Франции по теннису Элина Свитолина сыграла с Анной Блинковой. Россиянка навязала украинской спортсменке тяжелую борьбу.
Украинская спортсменка вырвала победу в очень сложном матче, сообщает портал Новини.LIVE.
Это была вторая встреча Свитолиной с Блинковой за последние недели. Совсем недавно в финале грунтового турнира серии WTA 250 в Страсбурге украинка справилась с россиянкой в двух сетах всего за полтора часа.
Драматический и тяжелый поединок
На этот раз игра соперниц продолжалась два часа и 18 минут. Блинкова мощно начала поединок и выиграла первый сет со счетом 6:2. В перерыве Свитолиной понадобилась помощь врачей — после игры она призналась, что плохо себя чувствовала.
Во втором сете украинка доминировала. В третьем шла равная, бескомпромиссная борьба. Свитолина добыла сложную победу благодаря на третьем матч-поинте. Развязка матча получилась драматической.
Ролан Гаррос. Третий круг одиночного разряда.
Женщины.
Элина Свитолина (Украина) — Анна Блинкова (Россия) — 2:6, 6:2, 7:5
После игры Свитолина отказалась пожать сопернице руку, а болельщики на трибунах скандировали кричалки в пользу украинки. Это первый выход в четвертый круг на Мэйджоре для Свитолиной с 2020 года. В следующем раунде ей предстоит сыграть с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Напомним, известный тренер и президент Федерации пляжной борьбы Руслан Умаров погиб в больнице после стрельбы.
Футболист сборной Украины Виктор Цыганков может заменить лидера дортмундской "Боруссии".
Теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему не выступает за сборную Украины.
Михаил Мудрик откровенно обратился к болельщикам.