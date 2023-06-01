Свитолина откровенно рассказала, как помогает украинцам

Элина Свитолина отбивает подачу соперницы. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказал о том, как война изменила ее жизнь и карьеру. Она объяснила, как отличить настоящую поддержку от пустых слов и обещаний.

В интервью порталу "Большой теннис Украины" Свитолина впервые призналась, о чем думает, выходя на корт.

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Свитолина на корте. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Умение сосредоточиться на игре

Теннисистка продолжает набирать форму прямо по ходу сезона. На днях Элина Свитолина пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису. Во втором раунде она обыграла Сторм Хантер из Австралии.

"Я очищаю голову, то, как я уже говорила, мы постепенно привыкаем к этому. Наша человеческая натура такова, что мы привыкаем к вещам, к плохим и хорошим.

Для меня, когда я выхожу на корт, я просто пытаюсь думать о боевом духе, который есть у всех нас, украинцев и о том, как украинцы борются за свои ценности, за свою свободу в Украине. И я, я бьюсь здесь, на своей собственной линии фронта", — рассказала Элина Свитолина.

Отдавать все силы за Украину

Теннисистка поделилась воспоминаниями о первых днях полномасштабного российского вторжения в Украину. Она участвовала в турнире в Мексике и едва справлялась с эмоциями.

"Мне было очень тяжело. Тогда я подумала, что теперь каждый раз, когда я выхожу на корт, буду выкладываться на 100% и отдавать все силы, потому что я здесь, чтобы сделать что-то для своей страны", — добавила Элина Свитолина.

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