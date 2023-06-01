Свитолина откровенно рассказала, как помогает украинцам
Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказал о том, как война изменила ее жизнь и карьеру. Она объяснила, как отличить настоящую поддержку от пустых слов и обещаний.
В интервью порталу "Большой теннис Украины" Свитолина впервые призналась, о чем думает, выходя на корт.
Украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, что не все люди за границей, которые говорят слова поддержки нашей стране, делают это от чистого сердца. Иногда эти слова так и остаются простыми словами.
Умение сосредоточиться на игре
Теннисистка продолжает набирать форму прямо по ходу сезона. На днях Элина Свитолина пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису. Во втором раунде она обыграла Сторм Хантер из Австралии.
"Я очищаю голову, то, как я уже говорила, мы постепенно привыкаем к этому. Наша человеческая натура такова, что мы привыкаем к вещам, к плохим и хорошим.
Для меня, когда я выхожу на корт, я просто пытаюсь думать о боевом духе, который есть у всех нас, украинцев и о том, как украинцы борются за свои ценности, за свою свободу в Украине. И я, я бьюсь здесь, на своей собственной линии фронта", — рассказала Элина Свитолина.
Отдавать все силы за Украину
Теннисистка поделилась воспоминаниями о первых днях полномасштабного российского вторжения в Украину. Она участвовала в турнире в Мексике и едва справлялась с эмоциями.
"Мне было очень тяжело. Тогда я подумала, что теперь каждый раз, когда я выхожу на корт, буду выкладываться на 100% и отдавать все силы, потому что я здесь, чтобы сделать что-то для своей страны", — добавила Элина Свитолина.
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