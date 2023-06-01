Світоліна відверто розповіла, як допомагає українцям
Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про те, як війна змінила її життя та кар'єру. Вона пояснила, як відрізнити справжню підтримку від пустих слів та обіцянок.
В інтерв'ю порталу "Великий теніс України" Світоліна вперше зізналася, про що думає, виходячи на корт.
Українська тенісистка Еліна Світоліна пояснила, що не всі люди за кордоном, які говорять слова підтримки нашій країні, роблять це від щирого серця. Іноді ці слова і залишаються простими словами.
Вміння зосередитися на грі
Тенісистка продовжує набирати форму прямо по ходу сезону. Днями Еліна Світоліна пробилася до третього кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. У другому раунді вона обіграла Сторм Хантер з Австралії.
"Я очищаю голову, те, як я вже говорила, ми поступово звикаємо до цього. Наша людська натура така, що ми звикаємо до речей, поганих і добрих.
Для мене, коли я виходжу на корт, я просто намагаюся думати про бойовий дух, який є у всіх нас, українців та про те, як українці виборюють свої цінності, за свою свободу в Україні. І я, я б'юся тут, на своїй власній лінії фронту", — розповіла Еліна Світоліна.
Віддавати усі сили за Україну
Тенісистка поділилася спогадами про перші дні повномасштабного російського вторгнення в Україну. Вона брала участь у турнірі в Мексиці та ледве впоралася з емоціями.
"Мені було дуже важко. Тоді я подумала, що тепер щоразу, коли я виходжу на корт, викладатимуся на 100% і віддаватиму всі сили, тому що я тут, щоб зробити щось для своєї країни", — додала Еліна Світоліна.
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