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Світоліна відверто розповіла, як допомагає українцям

1 червня 2023 10:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Світоліна відверто розповіла, як допомагає українцям
Еліна Світоліна відбиває подачу суперниці. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про те, як війна змінила її життя та кар'єру. Вона пояснила, як відрізнити справжню підтримку від пустих слів та обіцянок.

В інтерв'ю порталу "Великий теніс України" Світоліна вперше зізналася, про що думає, виходячи на корт.

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Українська тенісистка Еліна Світоліна пояснила, що не всі люди за кордоном, які говорять слова підтримки нашій країні, роблять це від щирого серця. Іноді ці слова і залишаються простими словами.

Еліна Світоліна
Світоліна на корті. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Вміння зосередитися на грі

Тенісистка продовжує набирати форму прямо по ходу сезону. Днями Еліна Світоліна пробилася до третього кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. У другому раунді вона обіграла Сторм Хантер з Австралії.

"Я очищаю голову, те, як я вже говорила, ми поступово звикаємо до цього. Наша людська натура така, що ми звикаємо до речей, поганих і добрих.

Для мене, коли я виходжу на корт, я просто намагаюся думати про бойовий дух, який є у всіх нас, українців та про те, як українці виборюють свої цінності, за свою свободу в Україні. І я, я б'юся тут, на своїй власній лінії фронту", — розповіла Еліна Світоліна.

Віддавати усі сили за Україну

Тенісистка поділилася спогадами про перші дні повномасштабного російського вторгнення в Україну. Вона брала участь у турнірі в Мексиці та ледве впоралася з емоціями.

"Мені було дуже важко. Тоді я подумала, що тепер щоразу, коли я виходжу на корт, викладатимуся на 100% і віддаватиму всі сили, тому що я тут, щоб зробити щось для своєї країни", — додала Еліна Світоліна. 

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