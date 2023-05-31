Свитолина пробилась в третий круг Ролан Гаррос
Элина Свитолина продолжает радовать своих поклонников успешными выступлениями на Открытом чемпионате Франции по теннису. Во втором круге Ролан Гаррос украинка справилась с представительницей Австралии Сторм Хантер и прошла в следующий раунд турнира.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Волевая победа Свитолиной
Украинская теннисистка Элина Свитолина одолела Сторм Хантер из Австралии во втором раунде Ролан Гаррос и сыграет в третьем круге соревнования.
Приветствующие наследия ✅ @ElinaSvitolina keeping family momentum going completing the comeback proti Sanders 2-6 6-3, 6-1. #RolandGarros pic.twitter.com/Yu4k3LIYYe— Roland-Garros (@rolandgarros) 31 мая, 2023
Перед началом встречи украинка считалась фавориткой противостояния, однако легкой прогулки не получилось. Представительница "Зеленого континента" удивила своей игрой с самого начала поединка: она сразу забрала две подачи Элины и, в целом, уверенно выиграла сет.
Вторая партия также началась неудачно для Свитолиной, но украинка смогла собрать волю в кулак и не позволила сопернице поставить точку во встрече.
А уже в третьем сете Элина разгромила Хантер со счетом 6:1 и стала победительницей этой дуэли.
Ролан Гаррос. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) — Сторм Хантер (Австралия) — 2:6, 6:3, 6:1.
Это была вторая очная встреча между теннисистками в карьере. Впереди украинка — 2:0.
В следующем раунде турнира Свитолина сыграет с победительницей пары Каролин Гарсия — Анна Блинкова.
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