Світоліна пробилась у третє коло Ролан Гаррос

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Instagram/elisvitolina

Еліна Світоліна продовжує радувати своїх прихильників успішними виступами на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу. У другому колі Ролан Гаррос українка впоралась з представницею Австралії Сторм Хантер та пройшла у наступний раунд турніру.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Вольова перемога Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала Сторм Хантер з Австралії у другому раунді Ролан Гаррос та зіграє у третьому колі змагання.

The winning continues ✅@ElinaSvitolina keeps the family momentum going completing the comeback against Sanders 2-6 6-3, 6-1.#RolandGarros pic.twitter.com/Yu4k3LIYYe — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2023

Перед початком зустрічі українка вважалась фавориткою протистояння, однак легкої прогулянки не вийшло. Представниця "Зеленого континенту" здивувала своєю грою з самого початку поєдинку: вона одразу забрала дві подачі Еліни та й, загалом, впевнено виграла сет.

Друга партія також розпочалась невдало для Світоліної, але українка змогла зібрати волю в кулак та не дозволила суперниці поставити крапку у зустрічі.

А вже в третьому сеті Еліна розгромила Хантер з рахунком 6:1 і стала переможницею цієї дуелі.

Ролан Гаррос. Друге коло

Еліна Світоліна (Україна) — Сторм Хантер (Австралія) — 2:6, 6:3, 6:1.

Це була друга очна зустріч між тенісистками в кар'єрі. Попереду українка — 2:0.

У наступному раунді турніру Світоліна зіграє з переможницею пари Каролін Гарсія — Анна Блінкова.

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