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Світоліна пробилась у третє коло Ролан Гаррос

31 травня 2023 15:20
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Світоліна пробилась у третє коло Ролан Гаррос
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Instagram/elisvitolina
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Еліна Світоліна продовжує радувати своїх прихильників успішними виступами на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу. У другому колі Ролан Гаррос українка впоралась з представницею Австралії Сторм Хантер та пройшла у наступний раунд турніру. 

Про це повідомляє Новини.LIVE. 

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Вольова перемога Світоліної  

Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала Сторм Хантер з Австралії у другому раунді Ролан Гаррос та зіграє у третьому колі змагання.

Перед початком зустрічі українка вважалась фавориткою протистояння, однак легкої прогулянки не вийшло. Представниця "Зеленого континенту" здивувала своєю грою з самого початку поєдинку: вона одразу забрала дві подачі Еліни та й, загалом, впевнено виграла сет. 

Друга партія також розпочалась невдало для Світоліної, але українка змогла зібрати волю в кулак та не дозволила суперниці поставити крапку у зустрічі. 

А вже в третьому сеті Еліна розгромила Хантер з рахунком 6:1 і стала переможницею цієї дуелі. 

Ролан Гаррос. Друге коло

Еліна Світоліна (Україна) — Сторм Хантер (Австралія) — 2:6, 6:3, 6:1. 

Це була друга очна зустріч між тенісистками в кар'єрі. Попереду українка — 2:0. 

У наступному раунді турніру Світоліна зіграє з переможницею пари Каролін Гарсія — Анна Блінкова.  

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