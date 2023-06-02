Світоліна вирвала перемогу у росіянки Блінкової на Ролан Гаррос

Еліна Світоліна святкує перемогу. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

У третьому раунді Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Еліна Світоліна зіграла з Анною Блінковою. Росіянка нав'язала українській спортсменці важку боротьбу.

Українська спортсменка вирвала перемогу у складному матчі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Це була друга зустріч Світоліної з Блінкової за останні тижні. Зовсім недавно у фіналі ґрунтового турніру серії WTA 250 у Страсбурзі українка впоралася з росіянкою у двох сетах лише за півтори години.

Світоліна та Блінкова на Ролан Гаррос. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Драматичний та важкий поєдинок

Цього разу гра суперниць тривала дві години та 18 хвилин. Блінкова потужно розпочала поєдинок та виграла перший сет з рахунком 6:2. У перерві Світолиної знадобилася допомога лікарів — після гри вона зізналася, що погано почувалася.

У другому сеті українка домінувала. У третьому точилася рівна, безкомпромісна боротьба. Світоліна здобула складну перемогу у третьому матч-поінту. Розв'язка матчу вийшла драматичною.

Ролан Гаррос. Третє коло одиночного розряду.

Жінки.

Еліна Світоліна (Україна) — Анна Блінкова (Росія) — 2:6, 6:2, 7:5

Статистика матчу Світоліної та Блінкової. Скріншот YouTube

Після гри Світоліна відмовилася потиснути суперниці руку, а вболівальники на трибунах скандували кричалки на користь українки. Це перший вихід у четверте коло на Мейджорі для Світоліної з 2020 року. У наступному раунді їй доведеться зіграти з росіянкою Дар'єю Касаткіною.

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