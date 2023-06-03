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Білодід розкритикувала міжнародну Федерацію після загибелі юної дзюдоїстки

3 червня 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Білодід розкритикувала міжнародну Федерацію після загибелі юної дзюдоїстки
Українська спортсменка засуджує допущення росіян до змагань. Фото: Instagram/dariabilodid7
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід емоційно розкритикувала міжнародну федерацію дзюдо за допуск до змагань росіян. Це сталося одразу після загибелі своєї юної колеги Вікторії Івашко та її матері.

Білодід поставила міжнародним функціонерам риторичне запитання в Instagram Stories.

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"Сьогодні стартує Гран-прі в Душанбе, де візьмуть участь дзюдоїсти з Росії. Також сьогодні в Києві російська ракета вбила юну дзюдоїстку Вікторію Івашко та її маму. IJF, ви впевнені, що все робите правильно?" – написала Білодід.

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Білодід поставила риторичне питання перед IJF. Фото: скриншот

Смерть після перших медалей

Нагадаємо, що у ніч проти 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Внаслідок атаки загинула 9-річна дзюдоїстка.

Про це повідомив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Він розповів, що дівчинку звати Вікторія Івашко, вона кілька років займалася дзюдо в спортивному клубі Judo Master, ще минулих вихідних була на змаганнях в Києві, де здобувала свої перші перемоги та мріяла про великі досягнення.

"Тренерка Віки каже, це була неймовірна дитина, дуже спокійна, смілива та життєрадісна... але чергова атака російськими ракетами забрала дівчинку на небо. Від учора, коли я дізнався цю страшну новину, не можу знайти собі місця. Це дуже болісно для всієї української родини дзюдо", — пише президент федерації.

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни окупанти вбили вже 483 дитини. 

Нагадаємо, відомий тренер і президент Федерації пляжної боротьби Руслан Умаров загинув у лікарні після стрілянини.

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