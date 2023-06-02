Окупанти вбили 9-річну дзюдоїстку з Києва

9-річна спортсменка, яка загинула під час обстрілів Києва. Фото: Михайло Кошляк/Facebook

У ніч проти 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Внаслідок атаки загинула 9-річна дзюдоїстка.

Про це повідомив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк.

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"Дев'ятирічна дівчинка, яка загинула разом із мамою під час обстрілу Києва позаминулої ночі, в Деснянському районі, була дзюдоїсткою", — йдеться у повідомленні.

Кошляк розповів, що дівчинку звати Вікторія Івашко, вона кілька років займалася дзюдо в спортивному клубі Judo Master, ще минулих вихідних була на змаганнях в Києві, де здобувала свої перші перемоги та мріяла про великі досягнення.

"Тренерка Віки каже, це була неймовірна дитина, дуже спокійна, смілива та життєрадісна... але чергова атака російськими ракетами забрала дівчинку на небо. Від учора, коли я дізнався цю страшну новину, не можу знайти собі місця. Це дуже болісно для всієї української родини дзюдо", — додав президент федерації.

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни окупанти вбили вже 483 дитини.

Нагадаємо, в ніч проти 1 червня, окупанти атакували Київ, застосовуючи балістичні та крилаті ракети наземного базування з ОТРК "Іскандер" та інші види ракет. На жаль внаслідок повітряного бою загинули троє людей, серед них 9-річна Вікторія.