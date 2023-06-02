Оккупанты убили 9-летнюю дзюдоистку из Киева

9-летняя спортсменка, погибшая во время обстрелов Киева. Фото: Михаил Кошляк/Facebook

В ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. В результате атаки погибла 9-летняя дзюдоистка.

Об этом сообщил президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.

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"Девятилетняя девочка, погибшая вместе с мамой во время обстрела Киева позапрошлой ночью, в Деснянском районе, была дзюдоисткой", — говорится в сообщении.

Кошляк рассказал, что девочку зовут Виктория Ивашко, она несколько лет занималась дзюдо в спортивном клубе Judo Master, еще в минувшие выходные была на соревнованиях в Киеве, где одерживала свои первые победы и мечтала о больших достижениях.

"Тренер Вики говорит, это был невероятный ребенок, очень спокойный, смелый и жизнерадостный... но очередная атака российскими ракетами забрала девочку на небо. Со вчера, когда я узнал эту страшную новость, не могу найти себе места. Это очень болезненно для всей украинской семьи дзюдо", — добавил президент федерации.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны оккупанты убили уже 483 ребенка.

Напомним, в ночь на 1 июня, оккупанты атаковали Киев, применяя баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с ОТРК "Искандер" и другие виды ракет. К сожалению, в результате воздушного боя погибли три человека, среди них 9-летняя Виктория.