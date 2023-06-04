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Усик подписал контракт с промоутером из Саудовской Аравии

4 июня 2023 10:48
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик подписал контракт с промоутером из Саудовской Аравии
Усик после подписания контракта. Фото: скриншот
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик подписал контракт с промоутерской компанией Skills Challenge Promotion из Саудовской Аравии. Это решение позволит украинцу провести бой с Тайсоном Фьюри на Ближнем Востоке.

Усик со своим менеджером Эгисом Климасом и промоутером Александром Красюком посетили Саудовскую Аравию для подписания контракта, сообщил портал Новини.LIVE.

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Усик подписал контракт с компанией из Саудовской Аравии. Фото: instagram.com/alex.krassyuk

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По словам Усика в интервью YouTube-каналу Seconds Out, новый его со-промоутер способен организовать бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

"Мы совершенно уверенны, что Skills Challenge способна организовать это историческое событие — бой между Александром, объединенным чемпионом, и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Вне зависимости от того, к какой большой корпорации мы можем обратиться в будущем, эта борьба остается приоритетом для всех нас, для всего мира", — сказал Усик во время визита на Ближний Восток.

Амер Абдалла, директор промоутерской компании Skills Challenge Promotion, в интервью YouTube-каналу FightHype.com прокомментировал подписание контракта с Усиком.

По его словам, для Усика существует много различных вариантов с будущим поединком.

"Ходят разговоры, что он снова может сменить весовую категорию. Для него существует очень много вариантов. Универсальность Усика делает его очень привлекательным для нас.

Он может остаться и боксировать в супертяжелом весе или спуститься в первый тяжелый дивизион. Мы поговорим об этом с Александром Красюком и Эгисом Климасом. Усик может делать разные маневры и везде для него есть отличные варианты. Впереди много бокса", — сказал Абдалла после подписания контракта с украинцем.

 

 

Отметим, что 26-го августа во Вроцлаве Усик проведет бой против обязательного претендента по версии WBA британца Даниэля Дюбуа. Этот поединок проведет K2 Promotions без участия Skills Challenge Promotion.

Инвесторы из Саудовской Аравии могут в декабре организовать Усику поединок против Фьюри.

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