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Футболист Жидков, игравший в Польше, погиб на войне с российскими оккупантами

3 июня 2023 08:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Футболист Жидков, игравший в Польше, погиб на войне с российскими оккупантами
Николай Жидков играл за "Венгжанку". Фото: facebook.com/Wegrzcanka
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Еще один украинский спортсмен сложил свою жизнь за свободу Украины на войне, которую развязала Россия. Николай Жидков ранее играл в чемпионате Польши, но решил вступить в ряды ВСУ.

О трагедии, которая произошла с украинским героем, на своей странице в Facebook сообщил польский клуб "Венгжанка".

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Согласно заявлению коллектива из седьмого дивизиона Польши, осенью 2022 украинец приостановил свою футбольную карьеру, вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ.

"Мики" был чутким парнем

Николаю было 22 года. За "Венгжанку" он выступал с 2020 по 2022 год.

"Очень печальная новость. На войне за нашей восточной границей погиб игрок ФК "Венгжанка", который осенью прошлого года вернулся в Украину, чтобы смело защищать свою семью, друзей и Родину от российской агрессии.

"Мики" был очень приятным, вежливым и отзывчивым парнем. Не было человека, который бы знал его и не сочувствовал бы ему. Выйдя на поле, он до последнего вздоха боролся за победу своей команды, а когда дело дошло до борьбы за свободу своей страны, он пожертвовал тем, что мог иметь человек в таком юном возрасте — пожертвовал собственной жизнью. Мы будем скучать, Друг, но мы тебя никогда не забудем", — говорится в заявлении клуба.

В ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. В результате атаки погибла 9-летняя дзюдоистка.

Напомним, известный тренер и президент Федерации пляжной борьбы Руслан Умаров погиб в больнице после стрельбы.

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