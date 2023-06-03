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Футболіст Жидков, який грав у Польщі, загинув на війні з російськими окупантами

3 червня 2023 08:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Футболіст Жидков, який грав у Польщі, загинув на війні з російськими окупантами
Микола Жидков грав за "Венгжанку". Фото: facebook.com/Wegrzcanka
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Ще один український спортсмен поклав своє життя за свободу України на війні, яку розв'язала Росія. Микола Жидков раніше грав у чемпіонаті Польщі, але вирішив вступити до лав ЗСУ.

Про трагедію, яка сталася з українським героєм, на своїй сторінці у Facebook повідомив польський клуб "Венгжанка".

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Згідно із заявою колективу із сьомого дивізіону Польщі, восени 2022 року українець призупинив свою футбольну кар'єру, повернувся до України та вступив до лав ЗСУ.

"Мікі" був чуйним хлопцем

Миколі було 22 роки. За "Венгжанку" він виступав із 2020 по 2022 рік.

"Дуже сумна новина. На війні за нашим східним кордоном загинув гравець ФК "Венгжанка", який восени минулого року повернувся в Україну, щоб сміливо захищати свою родину, друзів та Батьківщину від російської агресії.

"Мікі" був дуже приємним, ввічливим та чуйним хлопцем. Не було людини, яка би знала його і не співчувала би йому. Вийшовши на поле, він до останнього подиху боровся за перемогу своєї команди, а коли справа дійшла до боротьби за свободу своєї країни, він пожертвував тим, що могла мати людина в такому юному віці - пожертвував власним життям. Ми будемо сумувати, Друже, але ми тебе ніколи не забудемо", – йдеться у заяві клубу.

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