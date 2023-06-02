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Відома точна дата зустрічі Усика та Дюбуа

2 червня 2023 08:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Відома точна дата зустрічі Усика та Дюбуа
Українець заробить за бій 6 млн доларів. Фото: Instagram/usykaa
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Промоутер українського боксера  чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, Олександр Красюк повідомив точну дату поєдинку проти Дюбуа. Також остаточно стало відомо де саме відбужеться бій.

Про це Красюк розповів в інтерв’ю TVP Sport, передають Новини.LIVE.

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За словами промоутера, суперники мають зустрітися в ринзі на стадіоні в польському Вроцлаві, а дата поєдинку була зміщена на кінець серпня.

"У Вроцлаві мешкає багато українців. Бій відбудеться на стадіоні на 24 тисячі місць. Довелося змінити дату бою з 12 серпня на 26 серпня, бо це ближче до Дня Незалежності України. Це ідеальна дата для організації поєдинку з Дюбуа. Ми не могли її втратити", — сказав Красюк.

Ф'юрі б коштував більше

Водночас промоутер Френк Уоррен висміяв гонорар Олександра Усика за бій із Даніелем Дюбуа.

"Торги за право організації бою Усика та Дюбуа дійшли до $8 млн. Олександр заробить лише $6 млн. Це його реальний рівень. А от якби з Дюбуа бився Тайсон Ф'юрі, то фінальна пропозиція перевалила б за позначку $30 млн. Це рівень Тайсона", — каже Уоррен.

Нагадаємо, торги за право організації поєдинку між Усиком та Дюбуа пройшли 25 травня. Представники Усика K2 Promotions запропонували 8,057 млн. доларів, а промоутери Дюбуа з Queensberry Promotions - 5,62 млн. доларів.

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