Відома точна дата зустрічі Усика та Дюбуа

Українець заробить за бій 6 млн доларів. Фото: Instagram/usykaa

Промоутер українського боксера чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, Олександр Красюк повідомив точну дату поєдинку проти Дюбуа. Також остаточно стало відомо де саме відбужеться бій.

Про це Красюк розповів в інтерв’ю TVP Sport, передають Новини.LIVE.

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За словами промоутера, суперники мають зустрітися в ринзі на стадіоні в польському Вроцлаві, а дата поєдинку була зміщена на кінець серпня.

"У Вроцлаві мешкає багато українців. Бій відбудеться на стадіоні на 24 тисячі місць. Довелося змінити дату бою з 12 серпня на 26 серпня, бо це ближче до Дня Незалежності України. Це ідеальна дата для організації поєдинку з Дюбуа. Ми не могли її втратити", — сказав Красюк.

Ф'юрі б коштував більше

Водночас промоутер Френк Уоррен висміяв гонорар Олександра Усика за бій із Даніелем Дюбуа.

"Торги за право організації бою Усика та Дюбуа дійшли до $8 млн. Олександр заробить лише $6 млн. Це його реальний рівень. А от якби з Дюбуа бився Тайсон Ф'юрі, то фінальна пропозиція перевалила б за позначку $30 млн. Це рівень Тайсона", — каже Уоррен.

My extended interview with @FrankWarren



FRANK WARREN GOES IN! - JOSHUA DECLINING FURY FIGHT / USYK v DUBOIS PURSE BID / ZHANG v JOYCE REMATCH / SLAMS OKOLIE: https://t.co/dP5Ur8fcc8 @IFLTV pic.twitter.com/1GYB4UiXtu — Umar (@Umar_iFL) June 1, 2023

Нагадаємо, торги за право організації поєдинку між Усиком та Дюбуа пройшли 25 травня. Представники Усика K2 Promotions запропонували 8,057 млн. доларів, а промоутери Дюбуа з Queensberry Promotions - 5,62 млн. доларів.

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