Известна точная дата встречи Усика и Дюбуа

Украинец заработает за бой 6 млн. долларов. Фото: Instagram/usykaa

Промоутер украинского боксера чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика Александр Красюк сообщил точную дату поединка против Дюбуа. Также окончательно стало известно, где именно состоится бой.

Об этом Красюк рассказал в интервью TVP Sport , передают Новини.LIVE.

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По словам промоутера, соперники должны встретиться в ринге на стадионе в польском Вроцлаве, а дата поединка была смещена к концу августа.

"Вроцлаве живут многие украинцы. Бой состоится на стадионе на 24 тысячи мест. Пришлось изменить дату боя с 12 августа на 26 августа, потому что это ближе ко Дню Независимости Украины. Это идеальная дата для организации поединка с Дюбуа. Мы не могли ее потерять", — сказал Красюк.

Фьюри бы стоил больше

Промоутер Фрэнк Уоррен высмеял гонорар Александра Усика за бой с Даниэлем Дюбуа.

"Торги за право организации боя Усика и Дюбуа дошли до $8 млн. Александр заработает всего $6 млн. Это его реальный уровень. А вот если бы из Дюбуа сражался Тайсон Фьюри, то финальное предложение перевалило бы за отметку в $30 млн. Это уровень Тайсона", — сказал Уоррен.

My extended interview with @FrankWarren



FRANK WARREN GOES IN! - JOSHUA DECLINING FURY FIGHT / USYK v DUBOIS PURSE BID / ZHANG v JOYCE REMATCH / SLAMS OKOLIE: https://t.co/dP5Ur8fcc8 @IFLTV pic.twitter.com/1GYB4UiXtu — Umar (@Umar_iFL) 1 июня 2023

Напомним, торги по праву организации поединка между Усиком и Дюбуа прошли 25 мая. Представители Усика K2 Promotions предложили 8,057 млн. долларов, а промоутеры Дюбуа из Queensberry Promotions – 5,62 млн. долларов.

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