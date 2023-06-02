Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Известна точная дата встречи Усика и Дюбуа arrow

Известна точная дата встречи Усика и Дюбуа

2 июня 2023 08:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Известна точная дата встречи Усика и Дюбуа
Украинец заработает за бой 6 млн. долларов. Фото: Instagram/usykaa
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Промоутер украинского боксера чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика Александр Красюк сообщил точную дату поединка против Дюбуа. Также окончательно стало известно, где именно состоится бой.

Об этом Красюк рассказал в интервью TVP Sport , передают Новини.LIVE.

Читайте также:

По словам промоутера, соперники должны встретиться в ринге на стадионе в польском Вроцлаве, а дата поединка была смещена к концу августа.

"Вроцлаве живут многие украинцы. Бой состоится на стадионе на 24 тысячи мест. Пришлось изменить дату боя с 12 августа на 26 августа, потому что это ближе ко Дню Независимости Украины. Это идеальная дата для организации поединка с Дюбуа. Мы не могли ее потерять", — сказал Красюк.

Фьюри бы стоил больше

Промоутер Фрэнк Уоррен высмеял гонорар Александра Усика за бой с Даниэлем Дюбуа.

"Торги за право организации боя Усика и Дюбуа дошли до $8 млн. Александр заработает всего $6 млн. Это его реальный уровень. А вот если бы из Дюбуа сражался Тайсон Фьюри, то финальное предложение перевалило бы за отметку в $30 млн. Это уровень Тайсона", — сказал Уоррен.

Напомним, торги по праву организации поединка между Усиком и Дюбуа прошли 25 мая. Представители Усика K2 Promotions предложили 8,057 млн. долларов, а промоутеры Дюбуа из Queensberry Promotions – 5,62 млн. долларов.

Месси заработает миллиард в новом клубе: "ПСЖ" прощается с аргентинцем.

Карим Бензема и Лука Модрич могут уйти из мадридского "Реала" уже через две недели.

Голкипер "Севильи" Яссин Буну назвал настоящего героя матча с "Ромой".

Теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему не выступает за сборную Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас