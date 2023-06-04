Усик підписав контракт з промоутером із Саудівської Аравії

Усік після підписання контракту. Фото: скрін-шот

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик підписав контракт з промоутерською компанією Skills Challenge Promotion із Саудівської Аравії. Це рішення дозволить українцеві провести бій із Тайсоном Ф'юрі на Близькому Сході.

Усик зі своїм менеджером Егісом Клімасом та промоутером Олександром Красюком відвідали Саудівську Аравію для підписання контракту, повідомив портал Новини.LIVE.

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За словами Усика в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out, новий його співпромоутер здатний організувати бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

"Ми абсолютно впевнені, що Skills Challenge здатна організувати цю історичну подію — бій між Олександром, об'єднаним чемпіоном, і чемпіоном WBC Тайсоном Фьюрі. Для всього світу”, — сказав Усик під час візиту на Близький Схід.

Амер Абдалла, директор промоутерської компанії Skills Challenge Promotion, в інтерв'ю YouTube каналу FightHype.com прокоментував підписання контракту з Усиком.

За його словами, для Усика існує багато різних варіантів із майбутнім поєдинком.

"Ходять розмови, що він знову може змінити вагову категорію. Для нього існує дуже багато варіантів. Універсальність Усика робить його дуже привабливим для нас.

Він може залишитися і боксувати в надважкій вазі або спуститися в перший важкий дивізіон. Ми поговоримо про це з Олександром Красюком та Егісом Клімасом. Усик може робити різні маневри і скрізь для нього є чудові варіанти. Попереду багато боксу”, — казав Абдалла після підписання контракту з українцем.

Зазначимо, що 26 серпня у Вроцлаві Усик проведе бій проти обов'язкового претендента за версією WBA британця Даніеля Дюбуа. Цей двобій проведе K2 Promotions без участі Skills Challenge Promotion.

Інвестори із Саудівської Аравії можуть у грудні організувати Усику поєдинок проти Ф'юрі.

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