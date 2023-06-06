В Новой Каховке затопило известный футбольный стадион: шокирующие фото

Стадион "Энергии" до вторжения. Фото: Google

В Новой Каховке из-за подрыва ГЭС ушел под воду местный футбольный стадион "Энергия". От арены, которую перед 24 февраля 2022 года хотели реконструировать, остались лишь трибуны.

В сети появились фото затопленной арены, сообщает портал Новини.LIVE.

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Стадион затоплен. Фото: ВЗБІРНА

Стадион будет сложно восстановить

Появились фото из Новой Каховки, где российские военные подорвали гидроэлектростанцию и дамбу. В результате этих действий уровень воды поднялся на 10 метров и началась эвакуация местного населения. Ожидается, что уровень воды поднимется еще больше. Под угрозой подтопления десятки населенных пунктов.

В результате разлива Днепра почти ушел под воду футбольный стадион "Энергия", на котором одноименная команда выступала во Второй лиге до начала полномасштабного вторжения. Также арену использовала переехавшая из Крыма симферопольская "Таврия".

Стадион "Энергия" построили в 1954-м году для клуба, в котором играли рабочие Каховской ГЭС. Арена вмещала 4 тысячи человек и перед российским вторжением планировалась ее реконструкция.

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