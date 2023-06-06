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Гашек прибыл в Украину: цель визита легенды НХЛ

6 июня 2023 11:52
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Агабекян Карен
редактор
Гашек прибыл в Украину: цель визита легенды НХЛ
Гашек приехал в Украину. Фото: twitter.com/GwaraMedia
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

3 июня в Украину прибыл легенда мирового и чешского хоккея, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек. С первых дней полномасштабного вторжения он занимает активную проукраинскую позицию.

В Украине "Доминатор" посетил Харьков, Бородянку, Бучу, Ирпень и Киев, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

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Гашек — большой друг Украины

Гашек 3 июня приехал в Украину и начал свой визит с Харькова, где посетил две поврежденные ледовые катки. В столице Слобожанщины чех был впечатлен разрушениями спального района Салтовка, по которому было наибольшее количество обстрелов.

5 июня Гашек прибыл в Киев, где встретился с руководством украинского хоккея и своим бывшим одноклубником и олимпийским чемпионом Алексеем Житником.

После визита в Бородянку, Бучу, Ирпень Гашек пообещал помочь, чтобы во всех этих городах появились ледовые катки.

"Очень хочу, чтобы после окончания войны в этих городах, названия которых сейчас на устах во всем мире, появились хоккейные катки, чтобы дети могли заниматься нашим видом спорта. Обещаю приезжать на открытие арен и всячески вас поддерживать", — сказал 58-летний "Доминатор".

Также Гашек в Киеве посетил тренировки с участием воспитанников "Сокола" и "Краматорская", после которых раздавал автографы.

"Дети, это очень классно, что в такое непростое для вашей страны время вы можете играть в хоккей и поддерживать здоровый образ жизни. Будьте старательны, и все у вас получится!" — сказал Гашек.

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